La empresa Nueva Godoy incorporó tres unidades para servicios al interior provincial

La empresa Nueva Godoy presentó, en la mañana de este jueves 18, tres

unidades 0KM que incorporó a su flota para reforzar los servicios al

interior provincial, hecho de gran importancia para el sistema de transporte

de Formosa.

Este fortalecimiento se suma a la política de transporte impulsada por el

Gobierno de la provincia que, mediante el esquema de subsidios, permite

compensar tarifas, garantizar la continuidad de los servicios y avanzar en la

renovación del Parque Automotor, mejorando la calidad y seguridad del

transporte público, sobre todo en este contexto actual.

Al respecto, el director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba,

celebró esta incorporación y la “decisión política de nuestro gobernador, el

doctor Gildo Insfrán, de mantener los subsidios al transporte mientras que a

nivel nacional el gobierno de Milei los ha eliminado por completo”.

“Esto sería totalmente inviable ante un contexto de crisis donde en otras

provincias se están suspendiendo servicios, cancelando servicios al interior,

personal que ha sido suspendido y también en otras localidades han dejado

de prestar totalmente”, describió.

Y aseguró que “Formosa es muestra cabal de que este modelo que permite,

justamente, a través de este esquema de distribución, funciona”.

“Porque es uno de los mejores de toda la Argentina, ya que, por un lado se

subsidia por cada unidad móvil afectada al servicio provincial, lo que

permite no solamente el adecuado mantenimiento, tratando de continuar

con la calidad y mejorar, sino también garantizando la seguridad de los

pasajeros y también la renovación de unidades”, explicó.

Y añadió: “Ante este concepto, porque no se les subsidia a aquellas

unidades que superen los 11 años, entonces tiene un plus por las unidades

cero kilómetros que se incorporan hasta los 11 años de antigüedad”.

El otro punto importante, aseguró el funcionario es “el del gasoil por

kilómetros recorridos”, es decir, por cada servicio efectivamente prestado

“se le compensa un 40% del combustible realmente utilizado por los

servicios provinciales”.

“Lo cual permite también que aquellas localidades distantes cuenten con el

servicio de transporte, sobre todo teniendo en cuenta la vasta geografía de

la provincia de Formosa, donde tenemos un índice de pasajeros muy bajo

en algunas localidades, permite que no se queden sin la conectividad, sin

este servicio que es fundamental para todos los formoseños, pues muchos

son por razones laborales, otros por cuestiones de salud y otros por

estudiantes”, sostuvo.

En ese marco, Córdoba aseguró que “esto es la equidad territorial y la

justicia social volcada al transporte” y, también, “una mejora cuantitativa y

cualitativa en materia de transporte”.

Recordó, al mismo tiempo, que este año la empresa Puerto Tirol también

incorporó tres unidades 0KM que se suman a la de este jueves que no sólo

enriquecen la calidad del servicio sino también “la Formosa turística”.

“A la cual apunta nuestro Gobernador, de recibir a los visitantes y qué

mejor que lo hagan en flamantes unidades, porque la verdad que esto no

sucede en otras provincias, son muy pocas, de hecho muchas están dejando

de prestar servicio por la cancelación de los subsidios”, sostuvo.

Por último, Córdoba confirmó que “se van a estar reforzando” los servicios

al interior provincial para las fiestas de fin de año y recordó que es un

trabajo articulado con las empresas al llegar estas fechas y que dependen de

la demanda se van incorporando “servicios de refuerzo” a todo el interior

provincial.

“Por eso también invitamos a que saquen sus boletos con anticipación

porque permiten no solamente a la Dirección de Transporte, sino también a

las empresas, trabajar en forma más planificada para la incorporación de

nuevos servicios a los diferentes puntos”, cerró.