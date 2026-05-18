JP Valdés anunció obras y resaltó el plan Iberá ante senadores nacionales

Integrantes de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación visitan la provincia. El Gobernador reivindicó el impacto económico del Plan Iberá, anunció obras para Concepción y defendió la articulación entre naturaleza, industria y educación como eje del desarrollo correntino.

El gobernador Juan Pablo Valdés aprovechó este sábado la visita institucional de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación para reforzar uno de los ejes políticos y económicos que la Provincia busca consolidar en los últimos años: el Plan Iberá como modelo de desarrollo regional.

Desde Concepción del Yaguareté Corá, el mandatario vinculó turismo, educación, infraestructura e industrialización, anunció nuevas obras para la comuna y planteó que el desafío de Corrientes ya no pasa solamente por consolidar el proyecto, sino por “salir a venderlo al mundo”.

La actividad se desarrolló en el Centro de Interpretación de Concepción y reunió a funcionarios provinciales, legisladores nacionales, intendentes y representantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La jornada incluyó la presentación de códigos urbanos ambientales para municipios del Iberá, la firma de acuerdos entre la Provincia y la UNNE, una exposición técnica sobre el futuro Hotel Escuela de Gastronomía y una recorrida por las obras del complejo educativo y turístico.

En ese contexto, Valdés buscó instalar una lectura política y económica del proceso que atraviesa Corrientes. “Hace varios años ya que Corrientes viene industrializándose, pero hoy la provincia empieza a tomar una curva ascendente y la industrialización empieza a ser un elemento mucho más presente en el desarrollo de todos los días de la economía de los correntinos”, afirmó durante su discurso de cierre.

La definición no fue casual. El gobernador planteó que el crecimiento de la provincia no debe quedar atado únicamente al perfil tradicional agroganadero o turístico, sino avanzar hacia un esquema de complementación entre sectores productivos. “La producción de naturaleza y la industrialización tienen que ir de la mano siempre que estemos con las reglas claras y entendiendo qué hace cada uno, pero sobre todo entendiendo que las dos cosas son necesarias”, remarcó.

El mensaje tuvo además un fuerte componente dirigido a los municipios del área Iberá. Durante la actividad se entregaron lineamientos urbanísticos y ambientales para distintas localidades, una herramienta que el Gobierno provincial considera clave frente al crecimiento de inversiones privadas y la expansión del turismo en la región.

Valdés también hizo referencia al rol de la educación superior en el interior provincial y destacó el nivel técnico del proyecto del Hotel Escuela que se construye en Concepción. “Así es cuando la universidad trabaja, miran el clima, miran los planos de la temperatura y otras cuestiones técnicas. Eso habla de todos los cuidados que se tuvieron para la implantación de este hermoso hotel-escuela”, expresó.

El emprendimiento, impulsado junto a la UNNE, aparece ya como una de las apuestas más ambiciosas del esquema Iberá. El complejo está pensado como un espacio de formación técnica orientado a gastronomía y servicios hoteleros, con un modelo de enseñanza práctica que combinará residencia, capacitación y trabajo real en el lugar.

Así, el proyecto sintetiza varias de las banderas que la gestión busca mostrar hacia afuera: articulación público-privada, expansión educativa en el interior y consolidación del turismo como motor económico.

De hecho, el gobernador sostuvo que el Plan Iberá ingresó en una nueva etapa. “Llegó el momento de salir a venderlo al mundo, salir a hacerlo crecer más, porque obviamente la infraestructura que se ha desarrollado en estos casi diez años ha sido mucha”, aseguró ante la comitiva nacional.

En esa línea, remarcó que el movimiento económico ya comenzó a replicarse en otras localidades de la cuenca. “Hoy las inversiones llegan de la mano de los privados, genera trabajo”, señaló al mencionar los casos de Loreto, San Miguel, Colonia Carlos Pellegrini y Galarza.

Pero junto con el crecimiento privado, Valdés planteó que el Estado debe acompañar con obras públicas y servicios. Por eso aprovechó el acto para anunciar asistencia concreta para Concepción. “Lo vamos a acompañar con 30 cuadras de cordón cuneta y un camión para la municipalidad”, confirmó.

EXPOSICIÓN DE LAS CUALIDADES Y DESARROLLO DEL PLAN IBERÁ.

Senadores nacionales

La presencia de los integrantes de la Comisión de Turismo del Senado le dio además al encuentro un volumen político especial. Según explicó previamente el senador provincial Sergio Flinta, presidente del Comité Iberá, la intención de la visita fue “mostrar cómo impacta el Plan Iberá en Concepción” y exponer ante legisladores nacionales el proceso de transformación económica y social que atraviesa la región.

La delegación, integrada por 15 miembros, inició su agenda en la ciudad de Corrientes con una recepción oficial encabezada por Valdés. Allí recorrieron el Teatro Vera y mantuvieron reuniones con representantes de la Cámara de Turismo provincial para analizar la situación del sector y el potencial de expansión de la actividad.

Para Flinta, el eje de la visita estuvo puesto en exhibir el modelo correntino de desarrollo sustentable y territorial. “La intención es conocer el proceso de este plan y cómo impactó en la localidad de Concepción”, explicó.