Itatí celebra la 126ª Coronación Pontificia de la Virgen Morena

La jornada de hoy contará con varias misas durante todo el día. También, desde las 10, se realizará la procesión náutica y en tradicional encuentro entre la Virgen de Itatí y la Virgen de Caá Cupé para luego asistir a la misa central presidida por monseñor Adolfo Larregain.

En otra jornada cargada de fe, se cerró el Triduo de Preparación para recibir el 126º Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí que continúa recibiendo a los fieles bajo el lema: “Junto a María de Itatí, somos testigos de esperanza y alegría”.

Ayer, en el Triduo, rezaron por la paz, y recibieron a peregrinos de Itá Ibaté, Berón de Astrada y ciclistas de Monte Caseros, para, desde las 21, dar paso al Festival de la Fe del Peregrino, en el atrio de la Basílica.

La jornada de hoy comenzó a la 0 con el saludo a Virgen de Itatí con la bendición del arzobispo de Corrientes, monseñor Adolfo Larregain y se celebrarán misas a las 6, 7, 8 y 17.

En tanto que la procesión náutica se llevará a cabo a las 10, con el encuentro de la imagen de la Virgen de Itatí con la Virgen de Caá Cupé. Realizarán el desembarco, luego la procesión hasta la Basílica y habrá una misa solemne presidida también por monseñor Adolfo Larregain. Luego de la misa se celebrarán los bautismos.

Para finalizar, a las 19, se llkevará a cabo la misa de clausurade las Fiestas Patronales, presidida por el padre Eldo Musso, superior provincial de la Obra Don Orione, para luego realizar la procesión de antorchas.

(Época de Corrientes)