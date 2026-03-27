Independiente goleaba en el debut de la Copa Argentina, pero Atenas de Río Cuarto dejó dudas en el rojo

Sebastián Valdéz, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral marcaron para el rojo en el primer tiempo. Felipe Tempone marcó el cuarto en el complemento. Sobre el final Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para los cordobeses.

Independiente le ganó a Atenas de Río Cuarto en el estadio Norberto Tomaghello por los 32avos de final de la Copa Argentina. Sebastián Valdéz, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral marcaron para el rojo en el primer tiempo. Felipe Tempone marcó el cuarto en el complemento. Sobre el final Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para los cordobeses.