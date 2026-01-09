IASEP: Aclaraciones sobre el convenio de prestaciones suscripto con las asociaciones médicas

Desde el Instituto de Asistencia Social para el Empleado Público (IASEP)

se emitió un comunicado en el que señala que “se encuentra vigente el

convenio de prestaciones suscripto con las asociaciones médicas

profesionales, el cual se determina la cantidad de órdenes médicas que

puedan ser presentadas al cobro, en forma mensual”.

En ese sentido, se aclara que “los afiliados disponen de tres órdenes

médicas mensuales, cantidad que se puede ampliar con una historia clínica,

según la necesidad del afiliado”.

Además, se indica que “el mismo convenio determina que las prestaciones

facturadas y observadas serán objeto de una auditoría médica compartida

con profesionales designados por las partes, que es quien resuelve las

cuestiones mencionadas”.

Del mismo modo, manifiesta que “serían algunos médicos adheridos a

dichas asociaciones los que incumplen con el convenio vigente, solicitando

dos o más ordenes médicas, por cada atención, más un plus en dinero”.

Asimismo, se remarca que este jueves 8 “se abonó a todos los prestadores provinciales lo correspondiente al mes de noviembre de 2025, dentro del plazo de 30 días de presentación de la facturación, tal como lo establece el convenio entre las asociaciones prestadoras, a diferencia de otras obras sociales”.