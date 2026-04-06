Google suma Search Live a nivel global para charlar con IA

La compañía tecnológica anunció la expansión global de Search Live en la aplicación oficial de Google para los sistemas operativos iOS y Android. Gracias a esta innovadora herramienta de Inteligencia Artificial, las personas pueden interactuar con el buscador en tiempo real mediante comandos de voz y video.

Cómo utilizar Search Live paso a paso

Search Live

El flamante sistema está potenciado por el nuevo modelo de voz Gemini 3.1 Flash Live, el cual ofrece conversaciones mucho más naturales, veloces y con soporte multilingüe para más de 200 países. El objetivo de la empresa es brindar asistencia instantánea para esos momentos en los que escribir una consulta simplemente no es suficiente.

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Para comenzar a aprovechar esta función en la vida diaria, los usuarios deben seguir una serie de pasos muy sencillos:

Abrir la aplicación oficial desde cualquier dispositivo móvil.

Tocar el ícono de “Live” que se encuentra ubicado justo debajo de la barra de búsqueda.

Iniciar una conversación natural.

Durante la charla interactiva, el usuario cuenta con diversas opciones: puede silenciar el micrófono, activar el sonido para retomar la consulta, detener el diálogo o activar la cámara tocando el ícono de “Video”.

Si se enciende el lente, el buscador puede ver exactamente el mismo entorno y ofrecer sugerencias paso a paso (ideal para resolver desde problemas matemáticos en un cuaderno hasta identificar objetos).

Una vez que se desee finalizar, basta con hacer clic en el botón de “Salir”.

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La integración con la cámara de Google Lens

Además de la vía tradicional, la actualización permite acceder al novedoso formato directamente desde Google Lens. Al ingresar a dicha plataforma, solo es necesario seleccionar la opción “Live” ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Al ingresar por este camino, la opción para compartir el video estará habilitada de forma predeterminada, lo que agiliza drásticamente el proceso para tener una conversación instantánea sobre los objetos físicos que el usuario tiene frente a sus ojos.