Gareca explicó las razones de su renuncia como entrenador de Vélez: “Es el momento más difícil de mi carrera”

Después de solo 12 partidos y tras menos de tres meses en el cargo, Ricardo Gareca renunció como entrenador de Vélez Sarsfield. El segundo ciclo al frente del equipo de Liniers duró menos de lo esperado para el propio DT y el resto de la dirigencia del club, que tras la decisión confirmaron que el ex jugador Marcelo Bravo, hasta ahora conductor de la Reserva, se hará cargo del plantel profesional de cara los próximos partidos.

En compañía del presidente de la institución Sergio Rapisarda, y del mánager Christian Bassedas, el Tigre brindó una conferencia de prensa para despedirse. “Entiendo que Vélez está por sobre todo. Como tocaron momentos largos, hoy toca un ciclo corto. Los resultados nos permiten una determinada continuidad, dijo.

“Entendí que era un momento propicio para salir. Vélez está por encima de todo. Independientemente del afecto y el cariño, los resultados son los que determinan la continuidad. Es una resolución mía. Nos contrataron para mejorar al equipo y no lo pudimos hacer”, agregó Gareca tras la derrota ante Belgrano (2-0) que propició su salida del primer equipo.

Justamente, durante el encuentro ante el Pirata en Barrio Alberdi, fue cuando el hasta hoy DT velezano comprendió que debía dar un paso al costado. “Estoy acostumbrado a los malos resultados, a los vaivenes del fútbol. Tengo fuerza. No me gustó haber tenido que sacar dos jugadores en 20 minutos. Me dolió. Lo tomo como parámetro. Me hizo reflexionar y dije, ‘hasta acá llegué’”.

Hay que recordar que en el comienzo del partido, a los 2 minutos de juego, el local se puso en ventaja gracias a un cabezazo de Pablo Vegetti, uno de los goleadores del campeonato. Justo después del segundo tanto (Guillermo Pereira a los 35′), Gareca hizo dos cambios: sacó Damián Fernández y José Florentín e ingresaron Abiel Osorio y Gianluca Prestianni. Tras su análisis, esa decisión fue determinante para el Tigre y su intención de renunciar al cargo.

Su relación con los referentes de Vélez

“Es el momento más difícil de mi carrera. Estamos hablando de un club bastante especial para mí. No soy de irme, en general, porque soy de respetar el contrato, pero vimos y entendimos que este era el mejor momento. Creemos que Vélez tiene todas las posibilidades de ir mejorando. Nos alejamos en estos momentos por eso. Los dirigentes han intentado convencerme para que me quede, pero eso no sucedió”, expresó el ex entrenador de la selección de Perú.

Por su parte, con respecto a su relación con los jugadores de peso del plantel, Gareca fue contundente en su respuesta: “Tengo una excelente relación con los referentes del plantel. Pratto, Giannetti, Janson. Bueno, inclusive Janson, tomamos la decisión de dejarlo en el banco en un momento, él que era el goleador de Vélez, y la verdad que… un chico sensacional en todo aspecto. Y de Lucas (Pratto) que te puedo decir. Lo conozco, a Giannetti lo hicimos debutar nosotros. Fueron los que más nos apoyaron, además de los chicos. Y a Godín tuve la suerte de dirigirlo ahora también, lo enfrenté en las Eliminatorias durante años y quise aprovecharlo cuando estaba bien porque sé de su valía. Fue una experiencia bárbara, no puedo decir nada de ellos”.

En relación a los resultados, hay que señalar que su equipo llevaba 10 partidos sin conocer la victoria. Fueron cuatro derrotas y seis empates los que acumuló el conjunto velezano. Tras el estreno con un 1-1 ante Platense, el Fortín superó 4-0 a Central Córdoba en lo que es, hasta ahora, la única victoria en el segundo ciclo de Gareca en la institución de Liniers. Vélez marcha en la posición 22 del campeonato de la Liga Profesional con 18 puntos, pero está a sólo uno de la última posición que hoy ocupa Arsenal, con 17.