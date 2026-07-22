García Labarthe: “Tenemos que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en toda la provincia”

El funcionario del Ministerio de la Producción y Ambiente hizo notar que

Formosa “es una provincia de frontera”, por lo que “tenemos que estar

constantemente velando por la seguridad sanitaria y del productor”.

El subsecretario de la Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno

García Labarthe, brindó precisiones sobre los controles que se realizan en

cuanto a la carga y al traslado del ganado en el territorio formoseño,

destacando que los mismos se llevan adelante desde la provincia de manera

mancomunada, ante la pérdida de capacidad de supervisión de ciertos

organismos nacionales debido al desfinanciamiento del Gobierno libertario.

“Tenemos que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en

toda la provincia”, dejó en claro el funcionario al dialogar con AGENFOR,

remarcando que la Policía Provincial “es uno de los organismos” que forma

parte de estos controles que despliega la provincia en aras de la

transparencia ganadera y la protección del pequeño productor.

A ese efecto es que “se firmó una resolución conjunta entre el Ministerio de

la Producción y Ambiente, el Ministerio de Gobierno y la Administración

Tributaria Provincial (ATP), a través de la que se fueron ordenando ciertos

circuitos administrativos de carga y traslado de hacienda”.

En ese sentido, hizo notar que dichos controles “se complementan” con el

accionar de otras instituciones provinciales, considerando que “hay

organismos que hoy a nivel nacional están siendo desfinanciados y van

perdiendo su capacidad de control, como es el SENASA”.

En este punto, recalcó que Formosa “es una provincia de frontera”, motivo

por el cual “tenemos que estar constantemente velando por la seguridad, no

solo sanitaria, sino también por el productor, que sabe y conoce todo lo que

se ha logrado gracias a estos controles”.

A su vez, respecto de algunas críticas que se suscitaron recientemente,

enfatizó que “por ahí se dan algunos casos donde pueden llegar a tener

dudas o ciertos inconvenientes en cuanto a la carga de hacienda”, no

obstante, “trabajamos en ellos” para darles una pronta solución.

En ese marco, subrayó que “estamos en constante contacto con las

instituciones, ya sean públicas o privadas, con Sociedades Rurales,

asociaciones y productores para seguir mejorando” en esta tarea dentro del

marco legal correspondiente, “evitando a los intermediarios especuladores

que buscan sacar ventaja y pagar muy por debajo de los precios vigentes”.

Al concluir, puso de relieve que “los controles son normales, se realizaron

siempre y se seguirán haciendo porque esto hace a la transparencia y a la

tranquilidad también de los productores” en el sentido de que se garantiza

que “la hacienda que se carga es legítima”, así como “no está habiendo

abigeato y ni ningún tipo de evasión de la normativa”.