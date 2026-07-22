García Labarthe: “Tenemos que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en toda la provincia”

El funcionario del Ministerio de la Producción y Ambiente hizo notar que
Formosa “es una provincia de frontera”, por lo que “tenemos que estar
constantemente velando por la seguridad sanitaria y del productor”.
El subsecretario de la Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno
García Labarthe, brindó precisiones sobre los controles que se realizan en
cuanto a la carga y al traslado del ganado en el territorio formoseño,
destacando que los mismos se llevan adelante desde la provincia de manera
mancomunada, ante la pérdida de capacidad de supervisión de ciertos
organismos nacionales debido al desfinanciamiento del Gobierno libertario.
“Tenemos que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en
toda la provincia”, dejó en claro el funcionario al dialogar con AGENFOR,
remarcando que la Policía Provincial “es uno de los organismos” que forma
parte de estos controles que despliega la provincia en aras de la
transparencia ganadera y la protección del pequeño productor.
A ese efecto es que “se firmó una resolución conjunta entre el Ministerio de
la Producción y Ambiente, el Ministerio de Gobierno y la Administración
Tributaria Provincial (ATP), a través de la que se fueron ordenando ciertos
circuitos administrativos de carga y traslado de hacienda”.
En ese sentido, hizo notar que dichos controles “se complementan” con el
accionar de otras instituciones provinciales, considerando que “hay
organismos que hoy a nivel nacional están siendo desfinanciados y van
perdiendo su capacidad de control, como es el SENASA”.
En este punto, recalcó que Formosa “es una provincia de frontera”, motivo
por el cual “tenemos que estar constantemente velando por la seguridad, no
solo sanitaria, sino también por el productor, que sabe y conoce todo lo que
se ha logrado gracias a estos controles”.
A su vez, respecto de algunas críticas que se suscitaron recientemente,
enfatizó que “por ahí se dan algunos casos donde pueden llegar a tener
dudas o ciertos inconvenientes en cuanto a la carga de hacienda”, no
obstante, “trabajamos en ellos” para darles una pronta solución.
En ese marco, subrayó que “estamos en constante contacto con las
instituciones, ya sean públicas o privadas, con Sociedades Rurales,
asociaciones y productores para seguir mejorando” en esta tarea dentro del
marco legal correspondiente, “evitando a los intermediarios especuladores
que buscan sacar ventaja y pagar muy por debajo de los precios vigentes”.
Al concluir, puso de relieve que “los controles son normales, se realizaron
siempre y se seguirán haciendo porque esto hace a la transparencia y a la
tranquilidad también de los productores” en el sentido de que se garantiza
que “la hacienda que se carga es legítima”, así como “no está habiendo
abigeato y ni ningún tipo de evasión de la normativa”.