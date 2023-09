Paula Chaves sobre Zaira Nara: “Yo no tengo doble cara”

Este s√°bado PH, Podemos Hablar tuvo su estreno 2023, con una nueva temporada conducida por Andy Kusnetzoff. En este comienzo, uno de los momentos m√°s picantes de la noche fue cuando Andy Kusnetzoff le consult√≥ a Paula Chaves sobre su ‚Äúpelea‚ÄĚ con Zaira Nara, quien fue una de sus grandes amigas e incluso la madrina de una de sus hijas. En estos minutos, la conversaci√≥n se puedo apreciar algo tensa e inc√≥moda por parte de la pareja de Pedro Alfonso.

‚ÄúHabl√© lo que ten√≠a que hablar, y no quiero seguir porque sino todo el tiempo que hablo, siempre hay una nota m√≠a en un portal. No es pelea, es distanciamiento. Estamos distanciadas y ya. La vida te va acercando a algunas personas y con otras no te sent√≠s m√°s c√≥moda. Ning√ļn v√≠nculo tiene que atarte a nada‚ÄĚ, respondi√≥ con firmeza Chaves.

Y continu√≥: ‚ÄúTengo 39 a√Īos y mi cabeza fue mutando en cuando a las relaciones y a las cosas que me gusta compartir con gente con el mismo c√≥digo y la misma vida. Tal vez gente que en alg√ļn momento te puedas volver a acercar‚ÄĚ. Ante esto, Andy le consult√≥ si segu√≠an siendo vecinas y si se saludaban al cruzarse en el √°mbito barrial, a lo que la actriz respondi√≥ que s√≠ se saludaban por cortes√≠a.

‚ÄúYo soy muy pasional para mis v√≠nculos y me considero una persona s√ļper transparente. Yo no tengo doble cara, como me ves ac√° me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy dif√≠cil para m√≠, soy muy determinante. Cuando algo me hace mal y me incomoda, soy muy as√≠. No digo que sea una virtud pero cuando algo me incomoda, chau….No quiero decir m√°s nada pero no puedo hacer futurolog√≠a, es la vida misma. Nos vamos acercando o alejando de amigos‚ÄĚ, se√Īal√≥ la actriz.

‚Äú¬ŅPuede haber un acercamiento con la modelo?‚ÄĚ, quiso saber Andy. ‚ÄúNo puedo hacer futurolog√≠a, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas‚ÄĚ, respondi√≥ Chaves. ‚ÄúQuiero aclarar algo: no tengo que perdonar nada. Es un v√≠nculo de cosas nuestras que nadie sabe, de formas distintas, y que yo no elijo porque me hace mal‚ÄĚ, concluy√≥.

Paula Chaves y Zaira Nara

Recordemos que la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves se desgastó cuando la modelo comenzó a salir con Facundo Pieres y por más de que siempre ambas fueron políticamente correctas con la prensa, se notaba la tensión en el aire y que no estaban contando todo lo que había ocurrido.

El conflicto comenz√≥ con la separaci√≥n de Zaira y Jakob Von Plessen, hace m√°s de un a√Īo. En ese entonces la modelo comenz√≥ a salir nuevamente con amigas y conoci√≥ a Facundo Pieres, exnovio de Paula, motivo por el que la esposa de Pedro Alfonso se enoj√≥. En ese sentido, Zaira confirm√≥ que le pidi√≥ la aprobaci√≥n a Chaves para que esta √ļltima le dijera a su amiga qu√© hacer con Pieres. ‚ÄúElla tiene una familia s√ļper constituida, y si yo, en alg√ļn momento de mi vida, empec√© a conocer a una persona que hace 13 a√Īos estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunt√© fue a ella‚ÄĚ, sentenci√≥ tajante.

‚ÄúYo tengo ciertos c√≥digos por los que si una amiga me dice ‚Äėcero problema‚Äô, dale para adelante‚Äô, y donde una amiga me dice ‚Äėpara ah√≠ no mires‚Äô, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pas√≥ mil veces de amigas que levantan el tel√©fono‚ÄĚ, cont√≥ Zaira sin sumarle gravedad al asunto, creyendo que Pieres era un cap√≠tulo cerrado en la vida de Paula.

Adem√°s, la modelo e influencer dio m√°s detalles al respecto: ‚ÄúCuando lo empec√© a conocer, a la primera que se lo pregunt√© fue a mi amiga. Tengo c√≥digos. Si ella me dice ‚Äėboluda, para mi cero, dale para adelante‚Äô. Yo le doy para adelante. Si me dice ‚Äėahi no mires‚Äô, no miro. Antes de empezar a salir con √©l, fue a ella a quien le pregunt√©. A la primera y √ļnica‚ÄĚ, expres√≥.

Por su parte, Zaira cerr√≥: ‚ÄúSi sal√≠ con √©l fue porque ella me dijo que s√≠. Y tambi√©n si no estoy saliendo es porque not√© que hab√≠a una situaci√≥n que quiz√°s no era tan como me hab√≠an dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para m√≠‚ÄĚ, concluy√≥.