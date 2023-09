Francia vibró con la inauguración del Mundial de rugby

Desde Par铆s

La tranquilidad parisina cambi贸 de golpe y la ciudad se visti贸 del color Les Bleus. Del ambiente que lleva el ritmo de todos los d铆as, en una capital que se destaca por su belleza y esplendor, el panorama se modific贸 con la llegada de los simpatizantes de todo el mundo que vinieron a Francia para disfrutar del 10掳 Mundial de Rugby.

En Par铆s todav铆a no se hab铆a visto una llegada masiva, ya que el resto de los simpatizantes de los 20 pa铆ses clasificados se disemin贸 por las nueve ciudades que la organizaci贸n design贸 como sedes. Porque adem谩s, Francia vive un momento de esplendor a nivel deportivo, tiene a varias de sus disciplinas entre las mejores del planeta y la realizaci贸n de los Juegos Ol铆mpicos del 2024 es el m谩ximo desaf铆o que se traz贸 el gobierno de Emmanuel Macron, junto a la celebraci贸n de este Mundial.

Tambi茅n porque el seleccionado galo llega como uno de los grandes candidatos, desde que asumi贸 Fabian Galthie como entrenador pas贸 de ser un equipo intermitente, a otro que se posicion贸 entre los mejores del ranking mundial gracias a sus logros.

Llegar al Stade de France en el barrio de Saint Denis fue toda una experiencia. Trenes llenos, cientos de camisetas azules por la calle y gente muy amable para cuando uno se equivocaba el camino, y lo enderezaban hacia la direcci贸n correcta. Tambi茅n aparecieron algunos de los 600 voluntarios que iban a su jornada de trabajo s贸lo por el amor de colaborar con el deporte que m谩s les gusta.

Claude, de unos 65 a帽os, fue el primero que se acerc贸 y nos record贸 el gran torneo que hicieron Los Pumas en 2007, cuando Agust铆n Pichot y Juan Mart铆n Hern谩ndez marcaron el camino argentino como lo hac铆an en el Stade Francais de Par铆s. Nos dijo c贸mo viv铆a el pueblo este Mundial: para 茅l se asemejaba al clima de cuando Francia obtuvo su primera Copa del Mundo de f煤tbol, en 1998. Faryd y Emily tambi茅n se acercaron a saludarnos. 驴Emily en Par铆s, c贸mo la chica de la serie? 鈥損regunt茅- a lo que ella me contest贸 con un simp谩tico: 鈥淥ui鈥 y una peque帽a sonrisa.

La fiesta de apertua fue muy colorida. Imagen NA

Con ellos nos metimos en el subte al mejor estilo Estaci贸n de Once, para empezar a interactuar con todos los hinchas que se acercaban al estadio. Hablaron de Messi y de toda su magia, respet谩ndolo como lo grande que es a pesar de haberle ganado a Francia. Al bajar, los puestos de comidas y bebidas estaban repletos de franceses. La m煤sica sonaba bien alta y los disfraces se multiplicaban con vestimentas de todo tipo, colores y estilos. Desde soldados vestidos como en el ej茅rcito de Napole贸n, a los tradicionales gallos que se ven en las vestimentas de los distintos seleccionados. Caras pintadas con las banderas azul, blanca y roja y muchos dise帽os multicolores que sorprend铆an.

As铆 vivi贸 el hincha local esa efervescencia que logr贸 contagiar Galthie y sus dirigidos. Algo as铆 como lo que hizo Scaloni con nuestro equipo de f煤tbol hasta llevarlo a la cima en Qatar. Aunque enfrente estaban los All Blacks, tres veces campeones del mundo y los 煤nicos que jam谩s perdieron un partido en primera fase de los mundiales.

La inauguraci贸n fue colosal. Con la Torre Eiffel en el medio de la cancha, las banderas de las 20 naciones clasificadas y la preciada Copa, esa que todos los franceses quieren levantar luego de tres subcampeonatos conseguidos a trav茅s de la historia, 1987, 1999 y 2011.

Un duelo de ajedrez

El estadio estaba en llamas. El clima era impresionante, ni hablar cuando sali贸 el equipo local a la cancha para hacer el reconocimiento previo. Fue conmovedor el aliento para Les Bleus. Para colmo, Nueva Zelanda tuvo la baja de su capit谩n a 煤ltimo momento, pero ellos son los All Blacks y siempre hay que respetarlos.

Las banderas de Francia flameaban de un lado para otro con la coordinaci贸n del ritmo musical. Cuando la voz del estadio empez贸 a dar las formaciones, uno por uno los jugadores de negro fueron silbados, aunque de a poco esos silbidos se transformaron en aplausos para estar acorde con los valores del rugby y el respeto.

La de Francia, en cambio, hizo estallar al Stade de France. Cada nombre recibi贸 gritos ensordecedores, con el pico m谩ximo cuando nombraron a su capit谩n y uno de los mejores jugadores del mundo, Antoine Dupont.

鈥淎llez Les Bleus鈥 bajaba de las tribunas cuando Nueva Zelanda abri贸 el marcador al minuto y pico de juego. Francia no sinti贸 el impacto y descont贸 enseguida por la v铆a del penal, a trav茅s su eficaz pateador Thomas Ramos. Entonces all铆 aparecieron los hinchas locales para alentar entonando la Marsellesa.

A las 21.30 horas de Par铆s el term贸metro marcaba 28 grados pero en la cancha se sent铆an cerca de 35 o m谩s, la verdad era un hervidero. Los de negro demostraban su peligrosidad cada vez que tocaban la pelota, los de azul sus ganas de ganar. De pronto empezaron a pasarse la pelota con patadas largas, como hacen los chicos cuando juegan en las plazas y practican a ver qui茅n le pega mejor. Como un juego de ajedrez d贸nde se estudian para no perder, en un partido que estaba para cualquiera.

Con la canci贸n patria otra vez de fondo como impulsando un aliento mayor para Francia, el equipo local se puso otra vez en ventaja, aunque casi enseguida los de negro retomaron el control. Pero un patad贸n de Ramos desde media cancha cerr贸 el parcial por uno para los locales, 9-8, que estremeci贸 otra vez al Stade de France.

La fiesta inolvidable

El segundo tiempo empez贸: lo tuvo Francia y lo perdi贸 por poco. Lo busc贸 Nueva Zelanda y lo consigui贸 para estar pasar otra vez al frente. Los hinchas de negro que esta vez no se notaban en las tribunas por ser amplia minor铆a, se levantaron para festejar debajo de nuestro sector de prensa.

Los franceses lograron un gran triunfo ante Nueva Zelanda. Imagen: EFE

Sin embargo, los de azul no se entregaron, quer铆an ganar y con un try se pusieron al frente, 16-13 cuando amonestaron a un All Black. El 谩rbitro sudafricano, Jaco Peyper, tuvo que para dos veces el partido para que los jugadores se hidraten, el calor y la humedad eran insoportables. Ramos, con otro penal, aumentaba el marcador, 19-13 para Les Bleus.

Faltaban 15 minutos y Francia palpitaba, Francia lat铆a. A los 72 el infalible Thomas volvi贸 a convertir para estirar la diferencia a ocho y so帽ar con lo que tanto tiempo buscaron, ganaban 22-13. Y sobre el cierre lo remataron con otro try, 29-13.

Una media noche en Par铆s inolvidable, con un equipo que confirm贸 su candidatura y demostr贸 un coraz贸n tan grande como si juego.