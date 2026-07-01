Formosa volvió a registrar la tarifa de luz más baja del país, según un informe de la UBA-CONICET

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-

CONICET), que analizó los cuadros tarifarios vigentes a junio de 2026,

confirmó que Formosa continúa siendo la provincia con la factura de energía

eléctrica más baja del país para los hogares que reciben subsidios. Además,

para los usuarios sin asistencia estatal, se mantiene entre los distritos con las

tarifas más bajas de Argentina.

Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-

UBA-CONICET) volvió a ubicar a Formosa como la provincia con la factura de

energía eléctrica más baja del país para los usuarios con subsidios, consolidando

una política provincial que amortigua el impacto de los aumentos nacionales en

el servicio eléctrico.

El relevamiento compara las tarifas de todas las distribuidoras del país para un

consumo residencial de 265 kWh mensuales, diferenciando entre usuarios con y

sin subsidios del esquema nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese segmento, Formosa registró una factura promedio de $25.321, muy por

debajo del promedio nacional de $56.044. Detrás se ubicaron La Rioja

($27.171), el área de EDESUR en el AMBA ($28.348) y el área de EDENOR

($28.861).

En tanto, para los usuarios que no reciben subsidios, la factura promedio en

Formosa fue de $58.219, ubicándose como el quinto distrito con la tarifa más

baja del país, mientras que la media nacional alcanzó los $87.222. Solo AMBA-

Edenor, AMBA-Edesur, La Rioja y Santa Cruz registraron valores inferiores.

El impacto del subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”

Estos resultados vuelven a reflejar el impacto del programa provincial

“Esfuerzo Formoseño”, mediante el cual el Gobierno de Formosa subsidia el

Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la factura

eléctrica que depende exclusivamente de cada provincia.

A ello se suma que en Formosa no se aplican tasas municipales ni otros cargos

adicionales que sí integran las facturas eléctricas en numerosos distritos del

país, lo que permite sostener uno de los cuadros tarifarios más bajos de

Argentina.

En cuanto a los usuarios sin subsidios, la factura promedio en Formosa fue de

$58.219, ubicándose como el quinto distrito con la tarifa más baja del país.

Cómo quedó el NEA

Dentro de la región, Formosa volvió a marcar una amplia diferencia en el

segmento subsidiado. Según el informe del IIEP, las facturas promedio fueron:

Formosa $25.321,

Chaco: $57.554, Misiones: $46.140 y Corrientes: $57.554. De esta manera, la

provincia mantiene una ventaja significativa respecto del resto del Nordeste

argentino.

Un escenario marcado por el nuevo esquema nacional

El informe recuerda que desde este año rige el nuevo esquema de Subsidios

Energéticos Focalizados (SEF), establecido por la Secretaría de Energía, con

nuevos criterios para las bonificaciones sobre el precio mayorista de la

electricidad y distintos ritmos de actualización tarifaria según cada provincia.

En ese contexto, el caso de Formosa vuelve a destacarse porque las decisiones

adoptadas a nivel provincial permiten contener el impacto de los incrementos

nacionales sobre los hogares. El estudio señala, además, que las diferencias

tarifarias entre provincias no responden únicamente a cuestiones técnicas, sino

también a factores regulatorios, impositivos y a las políticas públicas

implementadas en cada jurisdicción.