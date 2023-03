Fernández Patri: “17 mil formoseños serán beneficiados con una jubilación”

Días atrás, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, pudo sesionar sobre el Plan de Pago Previsional y el Programa de Informatización y Digitalización de las historias clínicas de la Argentina. Ramiro Fernández Patri, diputado nacional por el Frente de Todos, en contacto con la AM990, se refirió a eso y al inicio de sesiones ordinarias del Congreso.

En principio sobre la presencia del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, afirmó que fue un mensaje donde quedaron muy claras la cantidad de obras y gestiones que se realizan permanentemente por el gobierno nacional; “ponerle rostro a cada una de las medidas me pareció muy oportuno porque son vidas que se cambiaron”, dijo.

“En el marco de la democracia hay tiene que aceptar y debatir la constitución nacional indica que cada 1° de marzo viene el jefe del ejecutivo a dar un balance de su gestión, te puede gustar o no, pero el pueblo lo eligió”, siguió diciendo.

“La oposición cuando debe sentarse a debatir no va, y ese tipo de actitudes dejan mucho que desear, y, por otro lado, haber insultado como algunos lo hicieron al presidente, no le hace bien al sistema democrático”, remarcó.

A ser consultado sobre la Ley Previsional, Fernández Patri explicó que el sistema previsional argentino “es un sistema solidario, no es que la jubilación se la paga solo el trabajador, sino que los trabajadores activos cuando aportan contribuimos a generar un fondo a partir de la cual se paga a los actuales jubilados”.

Según explicó el legislador nacional, en los últimos 40 años ha habido una gran precarización laboral que ha hecho que muchas personas llegaron a sus 60 años y no tienen los 30 años de aportes, “porque sus empleadores no se lo hicieron, pero no quieren decir que no hayan trabajado”. “Lo que se ha hecho fue generar las moratorias previsionales, entonces los que tienen deudas las van pagando a medida que cobran su jubilación; hoy 17 mil formoseños serán beneficiados de esta moratoria y tener una jubilación mejor de la que proponía Macri” profundizó.

Para terminar, Fernández Patri manifestó que la oposición rechazó el proyecto “porque pretendían un sistema según ellos más equitativo, pagando mayor o menor porcentaje según los años de aporte”. “Consideramos que el Estado debe garantizar a todos una jubilación, que no se regala, porque todos lo pagan por igual”, cerró.