Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el condenado César Sena sufrió una crisis de salud mental y debieron atenderlo en un psiquiátrico

La expareja de la víctima fue trasladada el miércoles hasta la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando. Tras unas horas, lo llevaron nuevamente al Complejo Penitenciario Federal I, de la provincia de Chaco, donde cumple cadena perpetua junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

César Sena, uno de los tres condenados por la desaparición y crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, fue trasladado el último miércoles a la sala 13 del área de psiquiatría del Hospital Perrando por una crisis mental. Horas después fue devuelto a la cárcel, según pudo saber Infobae por fuentes cercanas a la familia.

Hasta ahora no se conoció el diagnóstico del joven que está condenado a prisión perpetua junto a su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña. No obstante, desde su entorno sí revelaron a este medio que “un familiar aseveró que César Sena no recordaba nada cuando volvió del hospital a prisión”.

La internación, en su momento había sido confirmada por el abogado Ricardo Osuna. Según El Litoral, la derivación se dispuso después de una “fuerte descompensación emocional” mientras estaba alojado en el Complejo Penitenciario I.

Antecedentes

Sena recibía asistencia psicológica desde antes de ser detenido por el caso. Pero la crisis psicológica del día miércoles tuvo mayor intensidad y motivó su traslado inmediato para observación especializada.

Poco después de la detención del exnovio de la víctima, una evaluación psiquiátrica ya había establecido que Sena podía comprender el hecho que se le imputaba de acuerdo con sus facultades mentales.

En aquel momento, la entonces defensora oficial de Sena había pedido una “evaluación integral y multidisciplinaria” y asistencia psiquiátrica, además de medicación en caso de que el profesional lo estimara.

Fuentes judiciales confirmaron que el examen previsto por el artículo 90 del Código Procesal Penal del Chaco “se hace en todos los casos” y que, una vez notificada de que ya se había practicado, la defensora “se dio por satisfecha”.

La solicitud de asistencia profesional se apoyaba en la manifestación de Sena sobre una atención previa en salud mental en la Clínica San Gabriel, de Chaco.

Las condenas por el femicidio de Strzyzowski

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal condenó a Sena a prisión perpetua por el femicidio de Strzyzowski. En la misma causa, sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena.

Además, hubo otras cuatro personas implicadas en el crimen que también están detenidas. Una de ellas, el casero del campo de los Sena, quien aseguró que llevaron el cuerpo de Cecilia a un basural.

Por ello, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y 10 meses por el mismo delito y luego recuperó la libertad, mientras que Griselda Lucía Reynoso resultó absuelta.