Estudiantes venció a Camioneros y estiró su invicto

Estudiantes derrotó 87 a 50 a Camioneros para estirar su invicto a cuatro triunfos en el Torneo Prefederal que organiza la Federación Formoseña de Básquetbol. El Rojo se vuelve a presentar este viernes, cuando se enfrente a Sol de América desde las 21.30 en el Estadio Centenario.

El goleador de la noche fue Benjamín Ayala con 19 puntos para el ganador y lo escoltó Agustín Sigel con 17. Lo más destacado en Camioneros fueron los 11 de Rodrigo Turcuman.

Los primeros cinco minutos fueron de paridad con Camioneros llevando el ritmo a puro triple y el rojo respondió con el mismo recurso. Turcuman, Carabajal, Boutet y Gómez anotaron desde esa vía, mientras que para Estudiantes lo hicieron Rodríguez, Kreizer y Moresco. Justamente un triple fue lo que destrabó la paridad, Sigel fue el autor y dejó el marcador 18-14. Gómez y Boutet mantuvieron al verde a esa distancia frente a las ofensivas de Benjamín Ayala, que cerró el primer cuarto 21-17.

Franco abrió el segundo cuarto para acercar a Camioneros a 2 (21-19), pero la respuesta de Estudiantes fue contundente, una racha de 17 puntos consecutivos (10 de Benjamín Ayala, 5 de Moresco y 2 de Noguera) para posicionarse arriba 38-19. Sigel y Puyol aumentaron la diferencia a favor del rojo a 20 (43-23). Turcuman y Espinoza sumaron en el verde, pero no pudieron contener a Estudiantes, porque al tándem Sigel-Benjamín Ayala se sumaron Rodríguez y Noguera para terminar el primer tiempo 51-29.

En el tercer cuarto el protagonismo de Estudiantes fue de Julián Ayala, marcó 8 de los 10 del rojo en los primeros cinco minutos para escaparse a 30 (61-31). La diferencia se mantuvo hasta el final del periodo, que cerró 67-37.

Parcial de 8-0 del rojo en la primera parte del último cuarto para escaparse 77-41 e ir definiendo la cuestión. Brade y Boutet bajaron levemente la brecha a 32 (79-47). Pero la diferencia volvió a ampliarse con triples de Julián Ayala y Marcelo Pereyra (85-48). Benjamín Ayala volvió a ingresar para elevar la máxima a 39 (87-48) y convertirse en el máximo anotador del juego. La última de Camioneros, doble de Galeano para darle cifras definitivas al partido, 87-50.