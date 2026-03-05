Estampas Norteñas llevó el folklore argentino a los escenarios de Brasil

El grupo representó al país en un encuentro que unió a México, Chile y

Brasil, reafirmando casi 38 años de trayectoria en la difusión de nuestra

identidad cultural.

La cultura formoseña cruzó fronteras y dejó su huella en el estado de Rio

Grande do Sul, en Brasil, a través de la Asociación Folklórica Estampas

Norteñas, grupo oriundo de la localidad de Pirané, que participó de la

tercera edición del Festival Internacional de Folclore de Crissiumal,

desarrollado del 13 al 22 de febrero.

La delegación, bajo la dirección de la profesora Valeria Villamayor, estuvo

conformada por un grupo de bailarines, entre los que se encontraban Ana

Laura Insfrán, Sofía López, Malvina Díaz, Maia Escalante, Lourdes Gerez,

Lucía Itatí González, Oriana Rojas, Alejandro Benítez, Andrés Leiva,

Fabián Domínguez, Gabriel Machuca, Gonzalo Ezequiel Pereyra Bernal,

Mateo Recalde Cóceres, Tiago William Gómez.

También la Orquesta Folklórica Argentina “Rubén Vergara” integrada por

Roberto “Pacho” Araya, Fernando y Gustavo Borda, Jorge Martínez, José

Ortíz y Daniel Rojas. Se sumaron además Yaninna Bernal y Liliana

González, quienes brindaron apoyo logístico y asistencia al grupo durante

toda la gira.

La directora de Estampas Norteñas, Valeria Villamayor, comentó que en el

marco del festival, la delegación argentina compartió escenario con

representantes de México, Chile y el anfitrión, Brasil. Asimismo, más allá

de los espectáculos centrales, el encuentro se enriqueció con un

intercambio cultural profundo que incluyó talleres de danzas, intercambio

de artesanías y muestras de gastronomía tradicional.

El grupo argentino cautivó al público brasileño y a las delegaciones

internacionales con un repertorio que incluyó danzas de diferentes regiones

de nuestro país y sobre todo, resaltando la identidad litoraleña.

Puntualizó que además de la sede principal en Crissiumal, el grupo se

presentó en los municipios vecinos de Nova Candelária, Boa Vista do

Buricá y Tucunduva, que también fueron subsedes de este gran encuentro

organizado por el grupo local GEMP Escola e Cia. de Dança, auspiciado

por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y

Artes Tradicionales (CIOFF) Brasil.

En diferentes momentos del encuentro, los músicos formoseños deleitaron

a los presentes con un recorrido por los clásicos del repertorio nacional,

donde las melodías del tango, la fuerza de nuestros chamamés y las clásicas

chacareras, unieron a bailarines de distintas naciones en una sola danza

llena de alegría y tradición.

Villamayor expresó que uno de los momentos más significativos fue el

homenaje a Zilda Diel Rupp, una de las fundadoras y pilares de este

festival, cuya visión y trabajo incansable permitieron que este encuentro

internacional llegara a su tercera edición.

Finalmente, agradeció al Ministerio de Turismo de la provincia “por

otorgarnos diversos presentes para obsequiar a las autoridades locales y

organizadores e intercambiar con las demás delegaciones”, al igual que a la

Municipalidad de Pirané, que a través de la gestión de la intendenta Yéssica

Palacios “nos apoya continuamente”.

Y señaló que esta “exitosa” gira subraya el rol fundamental de Estampas

Norteñas en la promoción de nuestro patrimonio “hace casi 38 años”

trabajando en la difusión de la cultura argentina y formoseña, en particular.