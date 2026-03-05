Estampas Norteñas llevó el folklore argentino a los escenarios de Brasil

El grupo representó al país en un encuentro que unió a México, Chile y
Brasil, reafirmando casi 38 años de trayectoria en la difusión de nuestra
identidad cultural.
La cultura formoseña cruzó fronteras y dejó su huella en el estado de Rio
Grande do Sul, en Brasil, a través de la Asociación Folklórica Estampas
Norteñas, grupo oriundo de la localidad de Pirané, que participó de la
tercera edición del Festival Internacional de Folclore de Crissiumal,
desarrollado del 13 al 22 de febrero.
La delegación, bajo la dirección de la profesora Valeria Villamayor, estuvo
conformada por un grupo de bailarines, entre los que se encontraban Ana
Laura Insfrán, Sofía López, Malvina Díaz, Maia Escalante, Lourdes Gerez,
Lucía Itatí González, Oriana Rojas, Alejandro Benítez, Andrés Leiva,
Fabián Domínguez, Gabriel Machuca, Gonzalo Ezequiel Pereyra Bernal,
Mateo Recalde Cóceres, Tiago William Gómez.
También la Orquesta Folklórica Argentina “Rubén Vergara” integrada por
Roberto “Pacho” Araya, Fernando y Gustavo Borda, Jorge Martínez, José
Ortíz y Daniel Rojas. Se sumaron además Yaninna Bernal y Liliana
González, quienes brindaron apoyo logístico y asistencia al grupo durante
toda la gira.
La directora de Estampas Norteñas, Valeria Villamayor, comentó que en el
marco del festival, la delegación argentina compartió escenario con
representantes de México, Chile y el anfitrión, Brasil. Asimismo, más allá
de los espectáculos centrales, el encuentro se enriqueció con un
intercambio cultural profundo que incluyó talleres de danzas, intercambio
de artesanías y muestras de gastronomía tradicional.
El grupo argentino cautivó al público brasileño y a las delegaciones
internacionales con un repertorio que incluyó danzas de diferentes regiones
de nuestro país y sobre todo, resaltando la identidad litoraleña.
Puntualizó que además de la sede principal en Crissiumal, el grupo se
presentó en los municipios vecinos de Nova Candelária, Boa Vista do
Buricá y Tucunduva, que también fueron subsedes de este gran encuentro
organizado por el grupo local GEMP Escola e Cia. de Dança, auspiciado
por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y
Artes Tradicionales (CIOFF) Brasil.
En diferentes momentos del encuentro, los músicos formoseños deleitaron
a los presentes con un recorrido por los clásicos del repertorio nacional,
donde las melodías del tango, la fuerza de nuestros chamamés y las clásicas
chacareras, unieron a bailarines de distintas naciones en una sola danza
llena de alegría y tradición.
Villamayor expresó que uno de los momentos más significativos fue el
homenaje a Zilda Diel Rupp, una de las fundadoras y pilares de este
festival, cuya visión y trabajo incansable permitieron que este encuentro
internacional llegara a su tercera edición.
Finalmente, agradeció al Ministerio de Turismo de la provincia “por
otorgarnos diversos presentes para obsequiar a las autoridades locales y
organizadores e intercambiar con las demás delegaciones”, al igual que a la
Municipalidad de Pirané, que a través de la gestión de la intendenta Yéssica
Palacios “nos apoya continuamente”.
Y señaló que esta “exitosa” gira subraya el rol fundamental de Estampas
Norteñas en la promoción de nuestro patrimonio “hace casi 38 años”
trabajando en la difusión de la cultura argentina y formoseña, en particular.