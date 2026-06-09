Elecciones en Paraguay: el oficialismo colorado se quedó con la mayoría de las candidaturas para las municipales

El oficialismo paraguayo, liderado por Horacio Cartes, consolidó su poder en las recientes internas del Partido Colorado. La Lista 2 ganó la mayoría de las candidaturas a gobernadores y la Junta de Gobierno, lo que marcó un fuerte respaldo a la línea del exmandatario.

El mapa político de la República del Paraguay sufrió una fuerte sacudida tras consolidarse los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El movimiento Honor Colorado, ala oficialista liderada por el expresidente de la nación y actual titular del partido, Horacio Cartes, se impuso de manera contundente en los principales distritos electorales del país. La victoria no solo definió los candidatos que competirán en las municipales generales del próximo 4 de octubre, sino que funcionó como una brutal demostración de fuerza territorial que redefine el escenario con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

La jornada movilizó a gran parte de los 2,8 millones de afiliados habilitados de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado), quienes debieron dirimir sus internas entre más de 16.700 precandidaturas para intendencias y concejalías. El resultado final significó un golpe de gracia definitivo para los sectores disidentes agrupados bajo el paraguas de Fuerza Republicana y Colorado Añetete, el espacio político referenciado en el exmandatario Mario Abdo Benítez, que prácticamente fue borrado del control de los municipios clave.

El control de Asunción y el blindaje en Central

La joya de la corona electoral quedó firmemente en manos del oficialismo. En Asunción, el candidato cartista Camilo Pérez se consagró como el ganador indiscutido de la contienda interna y será el encargado de representar a la bandera colorada en octubre para retener la intendencia de la capital paraguaya frente a los frentes opositores.

El despliegue del aparato cartista fue igual de feroz en el Departamento Central —el distrito más poblado y competitivo del país—. En esta región, la disidencia abdista sufrió una derrota casi total, logrando salvar el honor y salir airosa únicamente en la localidad de Ñemby, que se convirtió en el único bastión rebelde que no pudo ser conquistado por la estructura de Horacio Cartes.

Ante el irreversible escenario que marcaban las pantallas de votación electrónica, el propio Mario Abdo Benítez debió salir públicamente a reconocer la derrota de su espacio incluso antes del cierre oficial de los comicios. El expresidente señaló que, pese a las profundas diferencias ideológicas, su sector acatará el veredicto de las urnas y acompañará a los candidatos ganadores del cartismo para asegurar la unidad partidaria en octubre.

Con las estructuras municipales ya alineadas, el Partido Colorado iniciará una campaña de fuerte centralización institucional para retener sus intendencias históricas. En tanto, para las provincias vecinas como Misiones, la consolidación del poder total del cartismo en el Paraguay prefigura la continuidad de las actuales políticas económicas de frontera, el control cambiario y los esquemas conjuntos de seguridad en el bloque del Mercosur.

Fuente: Ultima Hora + (Misiones On – LinE)