El vicegobernador Solís participó de la entrega de Certificados de Capacitaciones Formosa

En la noche de este miércoles 7, el vicegobernador Eber Solís, acompañó

la entrega de Certificados de Capacitaciones Formosa que se realizó en

las instalaciones del Polideportivo del barrio La Paz. Una propuesta del

Gobierno de Formosa que fue dictada en distintos barrios de la ciudad

capital y alcanzó a un total de 780 personas.

Previamente, se desarrollaron otras actividades como feria emprendedora,

presentación de artistas musicales y danzas, como así también sorteos entre

los presentes.

“Estamos sumamente felices y satisfechos, pero con muchas ganas de ir por

más”, esbozó Solís y destacó el hecho de que “780 personas de distintos

barrios de la ciudad de Formosa se hayan podido capacitar”.

Asimismo, expresó con seguridad que “a pesar de la situación difícil que

estamos atravesando debido al Gobierno nacional, no están solos, porque

estas capacitaciones, más allá de enseñar un oficio, también transmiten

solidaridad y unidad para poder organizarnos en este momento crítico y

dificultoso”.

“Con orgullo deben decir que hoy reciben este certificado mediante su

propio esfuerzo, mediante el compromiso y el trabajo de sus profesores y

de los militantes que los acompañaron y estuvieron junto a ustedes en

muchos barrios de la ciudad”, realzó.

Además, exclamó: “Tomamos el compromiso que en febrero vamos a

volver a lanzar más cursos de oficios, porque este es un espacio más de

todos los que se ofrece” y agregó: “La provincia tiene un gobernador

(Gildo Insfrán) y un Estado que no los va a dejar solos”.

Finalmente, cerró: “En Formosa, el que quiere estudiar puede hacerlo, el

que quiere progresar, también, y todo esto a pesar de que tengamos un

Estado nacional que nos da la espalda, porque ratifico, Formosa tiene un

Gobernador y un pueblo que no va a dejar de trabajar para continuar

llevando la bandera de la justicia social, la soberanía política y la

independencia económica”.