El ministro de Economía celebró la nueva Constitución Provincial que ya rige para todos los formoseños

El gobernador Gildo Insfrán tomó juramento de fidelidad a la nueva
Constitución Provincial a su gabinete de ministros, ministras, secretarios y
a otros funcionarios, incluyendo a la escribana mayor de Gobierno y la
fiscal de Estado, en un acto realizado este jueves 11.
En este marco, luego de su juramento, el ministro de Economía Hacienda y
Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, celebró la nueva Constitución de
Formosa, que incluye “modificaciones muy positivas, y ya rige para todos
los formoseños”.
De esta manera, afirmó que “esto es lo que el Modelo Formoseño
necesitaba”.
Asimismo, aseveró que dentro de esta nueva Carta Magna “hay un capítulo
destinado a la economía donde se han adecuado algunos aspectos” y
puntualizó que “se ha puesto una valla futura al endeudamiento
indiscriminado”.
Y detalló que esto se hizo “pensando en que en algún momento puede venir
algún titular del Poder Ejecutivo que tenga la tentación de endeudar a
nuestra provincia”.
Entonces, resaltó que “esas restricciones que están en la Constitución
Provincial son muy buenas, porque únicamente lo van a poder hacer con el
acompañamiento del Poder Legislativo, como corresponde”.
