El ministro de Economía celebró la nueva Constitución Provincial que ya rige para todos los formoseños

El gobernador Gildo Insfrán tomó juramento de fidelidad a la nueva

Constitución Provincial a su gabinete de ministros, ministras, secretarios y

a otros funcionarios, incluyendo a la escribana mayor de Gobierno y la

fiscal de Estado, en un acto realizado este jueves 11.

En este marco, luego de su juramento, el ministro de Economía Hacienda y

Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, celebró la nueva Constitución de

Formosa, que incluye “modificaciones muy positivas, y ya rige para todos

los formoseños”.

De esta manera, afirmó que “esto es lo que el Modelo Formoseño

necesitaba”.

Asimismo, aseveró que dentro de esta nueva Carta Magna “hay un capítulo

destinado a la economía donde se han adecuado algunos aspectos” y

puntualizó que “se ha puesto una valla futura al endeudamiento

indiscriminado”.

Y detalló que esto se hizo “pensando en que en algún momento puede venir

algún titular del Poder Ejecutivo que tenga la tentación de endeudar a

nuestra provincia”.

Entonces, resaltó que “esas restricciones que están en la Constitución

Provincial son muy buenas, porque únicamente lo van a poder hacer con el

acompañamiento del Poder Legislativo, como corresponde”.