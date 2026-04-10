El mensaje de Teto Medina en plena lucha contra el cáncer: “El amor se hizo sentir”

La lucha de Marcelo “Teto” Medina contra el cáncer de colon continúa, pero en las últimas horas llegó una noticia que renovó la esperanza. A través de sus redes sociales, el conductor compartió los resultados de su último estudio médico y transmitió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. Desde que hizo público su diagnóstico a comienzos de año, decidió mantener un contacto directo con sus seguidores, relatando cada etapa de su tratamiento y mostrando tanto sus temores como sus avances.

En esta oportunidad, comunicó que los resultados arrojaron “pronósticos favorables”, una señal positiva dentro del proceso que atraviesa. “El poder del amor y el poder de la oración. Funcionó”, escribió, reflejando su estado de ánimo tras recibir las novedades. Además, adelantó que tendrá una nueva reunión con su equipo médico, compuesto por su oncóloga y especialistas en cirugía, para definir los próximos pasos del tratamiento.

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El conductor también dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron durante este proceso, destacando el impacto del apoyo recibido: “Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas. Los quiero mucho, y gracias a todos el amor se hizo sentir y no tengo palabras para agradecer este acompañamiento. Siempre los sentí conmigo”.

A lo largo de estos meses, Medina compartió cómo vive la espera de cada estudio y la importancia de mantener la calma en momentos de incertidumbre. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”, había expresado anteriormente, mostrando una mirada reflexiva sobre el proceso.

El diagnóstico, que incluyó metástasis en el hígado, marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, atravesó una cirugía inicial y distintas etapas de quimioterapia, siempre acompañado por un entorno cercano y por el respaldo de su audiencia.

Lejos de detener su actividad, el conductor continuó vinculado a sus proyectos profesionales y a tareas relacionadas con la recuperación de personas con adicciones, un ámbito en el que viene trabajando desde hace años. En ese sentido, también encontró en su experiencia una oportunidad de transformación personal: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”, aseguró en uno de sus mensajes.

El acompañamiento del público fue constante, con miles de mensajes de aliento que se multiplicaron en cada publicación. Ese respaldo, según el propio Medina, fue clave para sostenerse anímicamente durante los momentos más complejos del tratamiento. Mientras aguarda las próximas definiciones médicas, el conductor mantiene una postura optimista y disciplinada, enfocándose en seguir cada indicación profesional y sostener una actitud positiva.