El Instituto Nacional del Teatro presente en la Feria del Libro

El Instituto Nacional del Teatro tendr√° su espacio dentro de la XXI Feria Provincial, Nacional e Internacional del Libro, que se desarrollar√° desde ma√Īana hasta el pr√≥ximo domingo en el Estadio Polideportivo Cincuentenario.

El √°rea asignada para las actividades programadas ser√° el aula biblioteca, arrancando ma√Īana a las 19.30 con la presentaci√≥n del Taller de Teatro ‚ÄúTel√≥n abierto‚ÄĚ de la EPES 33 ‚ÄúRam√≥n Carrillo‚ÄĚ.

Por otra parte, el viernes a esa misma hora, la directora, dramaturga y actriz piranense Nuchi Galeano Nuchi Galeano leer√° fragmentos de sus publicaciones: ‚ÄúPolirrubro literario‚ÄĚ, ‚ÄúVocaci√≥n‚ÄĚ y ‚ÄúUn cuento de amor y abandono‚ÄĚ. Al referirse a cada una de sus obras, la autora se√Īal√≥ que ‚Äúen las p√°ginas del primer libro encontrar√°n hechos ocurridos durante los 100 a√Īos de vida de mi ciudad Piran√©. El segundo ‚Äď en tanto- encierra la belleza, la entrega y dedicaci√≥n a la docencia en mis treinta a√Īos de trabajo. Finalmente, el tercero aborda la historia de Florencia, mi madre, un ejemplo de mujer que hizo del amor la raz√≥n de su vida y las nuestras‚ÄĚ.

Asimismo, el s√°bado a las 20, el director y actor Isaac Rojas presentar√° ‚ÄúArena en T√≥sigo‚ÄĚ, espect√°culo inspirado en su primer libro de poemas. Se trata de un unipersonal, donde el multi performer fusiona humor, nostalgia y sobre todo poes√≠a.

En el cierre de la Feria, el domingo a las 20, los directores y dramaturgos Carlos Leyes y Marcela Deltruco presentar√°n el libro de Editorial INT ‚Äú23¬į Concurso Nacional Teatro abierto a nuevas miradas‚ÄĚ. El primero obtuvo el primer lugar a nivel regional con ‚ÄúNo me llames Lady‚ÄĚ, mientras que la segunda fue quien escribi√≥ ‚ÄúGritos sofocados‚ÄĚ, texto distinguido conjuntamente con ‚ÄúNo matar√°s‚ÄĚ de Luigi Serradori (Corrientes) y ‚ÄúLa sangre toda amontonada‚ÄĚ de Daniel Sasovsky (Chaco).

‚ÄúNo me llames Lady‚ÄĚ es un espect√°culo corto que escrib√≠ alrededor de los sucesos que motivaron ‚ÄúTeatro Abierto‚ÄĚ hace cuarenta a√Īos con un gobierno militar persiguiendo, desapareciendo y matando argentinos‚ÄĚ, coment√≥ Leyes.

Se√Īal√≥ que ‚Äúes una met√°fora que- de alguna marera- sirve para homenajear a quienes desaparecieron, pero actualiz√°ndola a una situaci√≥n como la que nos toc√≥ vivir con el COVID 19‚ÄĚ.

‚ÄúTanto la pandemia como la dictadura en aquel momento- resalt√≥- son amenazas que hacen sonar sin cesar las sirenas, ya sea las de las ambulancias o las de los patrulleros toda vez que pasan y se llevan a las personas‚ÄĚ.

Por su parte, Marcela Del Turco cont√≥ que ‚ÄúGritos sofocados‚ÄĚ es la obra que iba a participar en el Bi festival Autoras NEA ‚ÄúDe la idea a la acci√≥n‚ÄĚ, pero que no presentarse porque una de las actrices dio positivo a COVID. As√≠ que qued√≥ in√©dita y la present√© en el Concurso. Fue escrita en el marco del taller de dramaturgia dictado por L√°zaro Mareco en el 2020, en plena pandemia, donde se gest√≥ tambi√©n el texto de Silvia Gabazza ‚ÄúCruzar la calle‚ÄĚ que tantas satisfacciones nos ha dado‚ÄĚ

Durante las cuatro jornadas habrá exposición de libros y videos de la Representación Provincial del INT.

Democracia siempre

En el marco del Programa ‚ÄúDemocracia siempre‚ÄĚ del Instituto Nacional del Teatro se realizar√°n una serie de funciones gratuitas destinadas al p√ļblico menudo en el Espacio Infancias del Estadio ‚ÄúCincuentenario‚ÄĚ.

El viernes, a las 12, el titiritero Guillermo Karpiel presentar√° la obra ‚ÄúEl jardinero de los sue√Īos‚ÄĚ, mientras que a las 20, el grupo ‚ÄúJusto a tiempo‚ÄĚ subir√° a escena con la pieza teatral ‚ÄúTic Tac‚ÄĚ.

El s√°bado, a las 19, ‚ÄúLos de al lado‚ÄĚ vuelven a subir a escena con su consagrado espect√°culo ‚ÄúPayesadas‚ÄĚ, cerrando el domingo, a las 20, la obra de t√≠teres ‚ÄúEl panadero‚ÄĚ a cargo de Jorge Salva.