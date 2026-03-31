El Hospital de Pozo del Tigre inició las actividades de la Libreta de Salud Escolar

Con la visita a la EPEP N° 9 Nicolás Avellaneda donde fueron evaluados un total de 20 alumnos.

En continuidad con el amplio accionar que el Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar viene desplegando en todo el territorio formoseño desde principios del ciclo lectivo, este lunes 30 de marzo, el Hospital de Pozo del Tigre comenzó con la ronda de actividades por las instituciones educativas de esa localidad.

En ese marco, el operativo sanitario tuvo lugar en la EPEP N° 9 “Nicolás Avellaneda”,donde el equipo de salud integrado por médicos, enfermerosy odontólogos evaluaron a los escolares que asisten a tercer grado a fin de constatar su buen estado de salud y asentar los datos recolectados en la Libreta de Salud Escolar.

Al referirse al accionar, el director del nosocomio, el doctor Alexis Bedoya, señaló “dimos inicio a las actividades de confección y actualización de la Libreta de Salud, en este caso en la escuela primaria ‘Nicolás Avellaneda’ del barrio Hornero de nuestra localidad”.

Hizo notar que los controles alcanzaron a un total de “20 niñas y niños”, quienes recibieron mediciones antropométricas de peso, estatura y talla, control de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura.

A eso, se sumaron exámenes de la agudeza auditiva y visual, revisiones psicomotoras indicadas para esa etapa del crecimiento infantil, más otras evaluaciones pediátricas, tanto clínicas como físicas.

Por su parte, los profesionales del Servicio de Odontología, evaluaron en qué condiciones se encontraba la salud bucal de los niños y confeccionaron los respectivos odontogramas.

Eso fue acompañado, en los casos necesarios, por la programación de turnos para la atención odontológica tanto en el nosocomio como en los respectivos centros de salud, según el domicilio de los jardineritos.

El doctor Bedoya destacó que la Libreta de Salud Escolar es un documento “muy importante” no solo porque es un requerimiento de carácter obligatorio para los escolares de jardines de infantes y escuelas primarias, sino porque “le permite al equipo de salud detectar en los niños cualquier problema, que cuando se pesquisa a tiempo, se pueden tomar las conductas necesarias para que pueda superarse adecuadamente”.

Asimismo, valoró esta política sanitaria implementada por el Gobierno de la provincia de Formosa “que nos da la posibilidad de y seguir de cerca el estado de salud de las niñas y niños desde el nacimiento, pero también durante el tiempo que transitan su etapa de escolaridad”.

“Gracias a esa acertada decisión, nuestras infancias tienen acceso a numerosas atenciones, controles y estudios de salud gratuitos, porque al ser detectada cualquier patología, de inmediato se hace la derivación para la consulta en el centro de salud o el hospital más cercano a su domicilio”.

Para finalizar, comentó que el martes 31 de marzo, la misma actividad se replicará “en la misma escuela para los alumnos de sexto grado”. Mientras que el miércoles 1° de abril, el equipo de salud se trasladará hasta el EJI N° 30 “para evaluar a los jardineritos de ese establecimiento”.