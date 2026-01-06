El HAC celebró el primer trasplante hepático de 2026

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Presidente Juan Domingo

Perón” situado en la ciudad capital, concretó con éxito el primer

trasplante hepático de 2026, un procedimiento que representa un nuevo

comienzo tanto para la institución como para la paciente beneficiada, una

joven de 20 años oriunda de Clorinda.

La intervención fue posible gracias a la generosidad de una familia

donante, quienes en un momento de profundo dolor tomaron la decisión de

dar vida a través de la donación de órganos. Este gesto altruista no solo

salvó la vida de la joven formoseña, sino que también refuerza un mensaje

fundamental: la donación de órganos es un acto de amor que transforma

vidas.

El procedimiento fue llevado a cabo por el equipo multidisciplinario del

hospital, fundamental para el éxito de estas complejas intervenciones, lo

que lleva a destacar que la coordinación entre los diferentes servicios es

clave para garantizar el resultado exitoso, demostrando una vez más la

capacidad técnica y el compromiso del recurso humano de la institución.

Cabe destacar, que dentro del equipo de trasplante se está formando el

doctor Lucas Ovejero, quien formó parte de la residencia de cirugía general

y actualmente está realizando una subespecialización en el Hospital

General de Agudos Dr. Cosme Argerich.

El profesional formará parte del equipo de trasplante del HAC, que

continúa formando especialistas en esta área. Al igual que otros jóvenes

profesionales, el doctor Ovejero regresa a Formosa para brindar todos los

conocimientos adquiridos durante su formación.

Este logro se enmarca en el compromiso del Gobierno de Formosa con la

salud pública y el fortalecimiento continuo de los Programas de Trasplantes

en la provincia.

Gracias a esto, cada vez más pacientes pueden acceder a tratamientos de

alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros centros del país, con

todo lo que eso implica en términos de costos, logística y contención

familiar.

Este primer trasplante de 2026 marca el inicio de un nuevo año en el que el

Hospital de Alta Complejidad continúa devolviendo la esperanza y

brindando una mejor calidad de vida a los pacientes que aguardan en lista

de espera.

El HAC se consolida, así como un referente sanitario en la región,

devolviendo no solo la salud, sino también la esperanza a decenas de

familias formoseñas y a todo paciente que lo necesite.