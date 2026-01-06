El HAC celebró el primer trasplante hepático de 2026

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Presidente Juan Domingo
Perón” situado en la ciudad capital, concretó con éxito el primer
trasplante hepático de 2026, un procedimiento que representa un nuevo
comienzo tanto para la institución como para la paciente beneficiada, una
joven de 20 años oriunda de Clorinda.
La intervención fue posible gracias a la generosidad de una familia
donante, quienes en un momento de profundo dolor tomaron la decisión de
dar vida a través de la donación de órganos. Este gesto altruista no solo
salvó la vida de la joven formoseña, sino que también refuerza un mensaje
fundamental: la donación de órganos es un acto de amor que transforma
vidas.
El procedimiento fue llevado a cabo por el equipo multidisciplinario del
hospital, fundamental para el éxito de estas complejas intervenciones, lo
que lleva a destacar que la coordinación entre los diferentes servicios es
clave para garantizar el resultado exitoso, demostrando una vez más la
capacidad técnica y el compromiso del recurso humano de la institución.
Cabe destacar, que dentro del equipo de trasplante se está formando el
doctor Lucas Ovejero, quien formó parte de la residencia de cirugía general
y actualmente está realizando una subespecialización en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
El profesional formará parte del equipo de trasplante del HAC, que
continúa formando especialistas en esta área. Al igual que otros jóvenes
profesionales, el doctor Ovejero regresa a Formosa para brindar todos los
conocimientos adquiridos durante su formación.
Este logro se enmarca en el compromiso del Gobierno de Formosa con la
salud pública y el fortalecimiento continuo de los Programas de Trasplantes
en la provincia.
Gracias a esto, cada vez más pacientes pueden acceder a tratamientos de
alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros centros del país, con
todo lo que eso implica en términos de costos, logística y contención
familiar.
Este primer trasplante de 2026 marca el inicio de un nuevo año en el que el
Hospital de Alta Complejidad continúa devolviendo la esperanza y
brindando una mejor calidad de vida a los pacientes que aguardan en lista
de espera.
El HAC se consolida, así como un referente sanitario en la región,
devolviendo no solo la salud, sino también la esperanza a decenas de
familias formoseñas y a todo paciente que lo necesite.