El Gobierno nacional lanzó un programa para reforzar los controles migratorios y la lucha contra delitos en las fronteras

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Nacional establece nuevas capacitaciones para agentes migratorios y fuerzas federales, crea unidades operativas específicas y busca mejorar la coordinación en los controles de ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

El Gobierno nacional puso en funcionamiento el Programa de Seguridad Migratoria, una medida orientada a fortalecer los controles en zonas fronterizas, optimizar los procedimientos de fiscalización y avanzar en la prevención e investigación de delitos vinculados con la migración.

La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 551/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. El plan contempla la creación de Unidades de Seguridad Migratoria y una serie de medidas destinadas a mejorar el trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y las fuerzas federales.

A través de sus redes sociales, Monteoliva explicó que el objetivo del programa es «seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza» . Además, al presentar la iniciativa, sostuvo: «Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria que básicamente apunta a una capacitación especial y a procedimientos específicos de actuación».

El nuevo esquema se estructura sobre siete líneas de acción. La primera establece una actualización en la formación del personal de la DNM, con especial atención en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas.

El segundo eje amplía esa capacitación hacia las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el propósito de fortalecer su función como Policía Auxiliar Migratoria. También se prevén mejoras en los mecanismos destinados a la prevención, detección e investigación de delitos migratorios.

Además, el programa plantea una mayor coordinación operativa entre Migraciones y los organismos de seguridad, junto con la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, la renovación de equipamiento e infraestructura y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Nuevas unidades dentro de las fuerzas federales

Las Unidades de Seguridad Migratoria funcionarán dentro de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.

Según la resolución oficial, no implicarán la creación de nuevas estructuras administrativas, sino que tendrán un carácter funcional dentro de las fuerzas existentes. Entre sus tareas estarán la prevención en sectores de control migratorio, el mantenimiento del orden público en áreas fronterizas, la detección e investigación de ilícitos y la colaboración en procedimientos de fiscalización migratoria.

El personal asignado al programa utilizará un distintivo identificado como «Seguridad Migratoria», independientemente de la fuerza de la que forme parte.

La normativa también dispone la actualización de protocolos de actuación para que los efectivos puedan intervenir de manera subsidiaria o ante situaciones de emergencia en controles migratorios, respetando las competencias específicas de cada organismo.

La puesta en marcha del programa se enmarca en la política impulsada por el Ejecutivo tras el Decreto 366/2025, denominado Reforma Migratoria, que modificó requisitos para obtener residencia, agilizó procesos de expulsión de extranjeros que cometan delitos y reforzó los controles en los pasos fronterizos.

La implementación del nuevo sistema se conoció luego de que el Ministerio de Seguridad informara que durante los últimos seis meses fueron expulsados 14.000 extranjeros en el marco de los operativos migratorios desarrollados por el Gobierno nacional.

En ese contexto, Monteoliva ratificó la postura oficial sobre el ingreso y permanencia de personas extranjeras en el país: «Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos», afirmó la funcionaria.

(Misiones On – LinE)