El Gobierno elimina retenciones al petróleo convencional para impulsar empleo

Buenos Aires, 18 noviembre (NA)— El Gobierno nacional firmó este martes un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, en el marco de una estrategia para incentivar inversiones y preservar el empleo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo fue rubricado en el Palacio de Hacienda por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participó el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El esquema de esfuerzos compartidos

El entendimiento establece un esquema de esfuerzos compartidos entre tres actores:

Estado Nacional: Se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación con foco en la quita de retenciones al crudo convencional.

Provincia de Chubut: Acompañará con una revisión de regalías y cánones.

Empresas: Deberán sostener la producción y los planes de inversión para garantizar la continuidad de la actividad.

Las medidas buscan incentivar proyectos que reactiven equipos y pozos en cuencas maduras, incrementen la producción y mantengan el nivel de empleo.

Desde el Gobierno señalaron que esta política se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras, en línea con la decisión de reducir la carga impositiva y promover nuevas inversiones.

