El centro de salud La Nueva Formosa cerró el ciclo del Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”

Con una jornada integradora que contó con la participación de las niñas y
niños del Escuela de Jardín de Infantes N°27 (EJI), que combinó
educación para el cuidado de la salud bucal, recorridas por los
consultorios, lectura de cuentos y una merienda saludable compartida.
El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano
(MDH), continúa impulsando acciones destinadas a promover hábitos
saludables desde las primeras etapas de la vida.
En ese marco, el miércoles 17 de junio, el centro de salud La Nueva
Formosa, desarrolló la jornada de cierre del ciclo de actividades del
Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”, coordinada por el servicio
de odontología, que contó con la participación de las niñas y los niños del
EJI N°27.
Acompañados por sus docentes, los jardineritos fueron recibidos por el
equipo de salud para compartir una jornada educativa y recreativa. En una
primera instancia, se desarrolló una charla sobre la importancia de la salud
bucodental, donde los pequeños aprendieron conceptos básicos
relacionados con la higiene bucal, el correcto cepillado de los dientes, la
alimentación saludable y la necesidad de realizar controles odontológicos
periódicos.
Posteriormente, los distintos profesionales del centro de salud abrieron las
puertas de sus consultorios para mostrar a los niños las tareas que
desarrollan diariamente, favoreciendo de esta manera el acercamiento al
sistema de salud y, a la vez, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y
el efector.
El director del nosocomio de salud, el doctor Felipe Benítez, destacó el
valor de este tipo de actividades para la formación de hábitos saludables
desde edades tempranas.
“Los niños participaron con entusiasmo, aprendieron sobre el cuidado de su
salud bucal y pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los distintos
integrantes del equipo de salud”, expresó.
Cabe mencionar que dicho programa, dependiente del MDH, tiene como
objetivo promover la salud bucodental en niñas y niños mediante acciones
de prevención, educación, controles odontológicos y seguimiento,
fortaleciendo hábitos saludables que contribuyen a la salud integral y a una
mejor calidad de vida.
Al respecto, Benítez remarcó que permite articular acciones entre los
establecimientos educativos y los efectores sanitarios. “Brinda la
posibilidad de trabajar junto a las instituciones educativas para que los
niños incorporen conocimientos y conductas orientadas a prevenir
enfermedades bucales y cuidar su salud desde temprana edad”, señaló.
La jornada concluyó con la lectura de un cuento a cargo de los docentes del
jardín. Posteriormente, niños, docentes y profesionales compartieron una
merienda saludable, poniendo en práctica algunos de los conceptos
trabajados durante el ciclo.
Para finalizar, el Director valoró el compromiso de las familias, de la
comunidad educativa y del equipo de salud, y expresó que “el trabajo
conjunto permite alcanzar resultados muy positivos y acompañar de manera
integral el crecimiento y desarrollo de nuestros niños”.