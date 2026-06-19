El centro de salud La Nueva Formosa cerró el ciclo del Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”

Con una jornada integradora que contó con la participación de las niñas y

niños del Escuela de Jardín de Infantes N°27 (EJI), que combinó

educación para el cuidado de la salud bucal, recorridas por los

consultorios, lectura de cuentos y una merienda saludable compartida.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano

(MDH), continúa impulsando acciones destinadas a promover hábitos

saludables desde las primeras etapas de la vida.

En ese marco, el miércoles 17 de junio, el centro de salud La Nueva

Formosa, desarrolló la jornada de cierre del ciclo de actividades del

Programa Provincial “Fortaleciendo Sonrisas”, coordinada por el servicio

de odontología, que contó con la participación de las niñas y los niños del

EJI N°27.

Acompañados por sus docentes, los jardineritos fueron recibidos por el

equipo de salud para compartir una jornada educativa y recreativa. En una

primera instancia, se desarrolló una charla sobre la importancia de la salud

bucodental, donde los pequeños aprendieron conceptos básicos

relacionados con la higiene bucal, el correcto cepillado de los dientes, la

alimentación saludable y la necesidad de realizar controles odontológicos

periódicos.

Posteriormente, los distintos profesionales del centro de salud abrieron las

puertas de sus consultorios para mostrar a los niños las tareas que

desarrollan diariamente, favoreciendo de esta manera el acercamiento al

sistema de salud y, a la vez, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y

el efector.

El director del nosocomio de salud, el doctor Felipe Benítez, destacó el

valor de este tipo de actividades para la formación de hábitos saludables

desde edades tempranas.

“Los niños participaron con entusiasmo, aprendieron sobre el cuidado de su

salud bucal y pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los distintos

integrantes del equipo de salud”, expresó.

Cabe mencionar que dicho programa, dependiente del MDH, tiene como

objetivo promover la salud bucodental en niñas y niños mediante acciones

de prevención, educación, controles odontológicos y seguimiento,

fortaleciendo hábitos saludables que contribuyen a la salud integral y a una

mejor calidad de vida.

Al respecto, Benítez remarcó que permite articular acciones entre los

establecimientos educativos y los efectores sanitarios. “Brinda la

posibilidad de trabajar junto a las instituciones educativas para que los

niños incorporen conocimientos y conductas orientadas a prevenir

enfermedades bucales y cuidar su salud desde temprana edad”, señaló.

La jornada concluyó con la lectura de un cuento a cargo de los docentes del

jardín. Posteriormente, niños, docentes y profesionales compartieron una

merienda saludable, poniendo en práctica algunos de los conceptos

trabajados durante el ciclo.

Para finalizar, el Director valoró el compromiso de las familias, de la

comunidad educativa y del equipo de salud, y expresó que “el trabajo

conjunto permite alcanzar resultados muy positivos y acompañar de manera

integral el crecimiento y desarrollo de nuestros niños”.