Denuncian “precios personalizados” en compras online

Usuarios aseguran haber detectado que un mismo producto puede aparecer con precios distintos según quién lo consulte dentro del sitio, lo que reavivó el debate sobre los llamados precios dinámicos o personalizados en el comercio electrónico.

Las publicaciones muestran comparaciones del mismo artículo visto desde diferentes cuentas, dispositivos o navegadores, con valores que no coinciden. En algunos casos, los usuarios afirman haber comprobado la diferencia al abrir la misma publicación en modo incógnito o desde otra cuenta sin iniciar sesión.

Según especialistas en comercio digital, este tipo de variación puede estar vinculada con sistemas algorítmicos que analizan múltiples variables del usuario: historial de compras, frecuencia de uso, navegación previa, ubicación geográfica, dispositivo utilizado o actividad dentro de la plataforma. El objetivo sería estimar la disposición de pago de cada consumidor según su historial dentro de la plataforma.

En la práctica, el sistema intenta determinar cuánto estaría dispuesto a pagar cada usuario. Por ejemplo, una cuenta con alto movimiento en Mercado Pago o con un historial frecuente de compras podría ser interpretada por el algoritmo como un perfil con mayor capacidad de consumo, lo que eventualmente derivaría en precios más altos para el mismo producto.

Este modelo de precios no es exclusivo de una empresa. Gigantes del comercio electrónico como Amazon también utilizan algoritmos que ajustan precios en función de la demanda, la competencia o el comportamiento del usuario. Aerolíneas, hoteles y plataformas de viajes aplican mecanismos similares desde hace años.

A esto se suma otro factor: muchos vendedores utilizan software automático que modifica los precios en tiempo real según el stock disponible, la demanda o los valores publicados por la competencia. De esta forma, un mismo artículo puede variar varias veces a lo largo del día.

Sin embargo, en redes sociales las sospechas van más allá. Algunos usuarios sostienen que la plataforma podría estar mostrando precios diferentes según el perfil del comprador, lo que califican como una práctica cercana a la deslealtad comercial.

Las críticas también apuntan a otras experiencias dentro del ecosistema digital de la compañía. Algunos consumidores afirman que, tras abandonar una compra antes de finalizarla, reciben cupones o promociones para el mismo producto que estaban evaluando adquirir. Otros señalan diferencias en los costos de envío al acceder a una misma publicación desde distintos navegadores.

También surgieron cuestionamientos sobre pagos realizados con billeteras digitales o promociones bancarias que, según denuncian algunos clientes, no siempre se aplican cuando la operación se procesa a través de terminales vinculadas al sistema de pagos de la empresa.

Por ahora, las denuncias circulan principalmente en redes sociales y foros de usuarios. No existen confirmaciones oficiales de que la plataforma aplique precios personalizados de forma sistemática. Sin embargo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta cada vez más frecuente en la economía digital: cuando vemos un precio online, ¿estamos viendo el valor real del producto o el valor que un algoritmo calcula que estamos dispuestos a pagar?

El tema abre además un interrogante regulatorio. En distintos países, organismos de defensa del consumidor analizan con creciente atención el impacto de los algoritmos en el comercio electrónico y si estas herramientas podrían derivar en prácticas discriminatorias o poco transparentes para los compradores.