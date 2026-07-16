¿Cuánto cuesta viajar desde Asunción para ver la final entre Argentina y España en Nueva York?

Aunque quedan pocos lugares disponibles en los vuelos, todavía existe la posibilidad de viajar para presenciar la definición del Mundial. Un operador turístico detalló los costos del pasaje, el alojamiento y las entradas, que en reventa pueden alcanzar cifras millonarias.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial despertó una ola de consultas entre quienes sueñan con vivir el partido decisivo desde las tribunas del estadio en Nueva York. Sin embargo, cumplir ese deseo exige una inversión importante y, además, actuar con rapidez: los lugares disponibles en los vuelos comienzan a agotarse.

En diálogo con Radio Uno, Alejandro Campos, ejecutivo de cuentas de la operadora mayorista de turismo Bespoke Operadora, con sede en Asunción, explicó que todavía existen algunas alternativas para viajar desde la capital paraguaya, aunque la disponibilidad es muy limitada.

“Recibimos muchísimas consultas de personas que quieren viajar este mismo fin de semana para estar en la final. Pasajes todavía hay, pero quedan muy pocos lugares”, señaló.

El viaje: escala en Panamá y pocas plazas

Según detalló, el itinerario más utilizado parte desde Asunción con destino a Nueva York, realizando una escala en Panamá a través de Copa Airlines.

La salida está prevista para el viernes por la mañana, con llegada a Nueva York durante la madrugada del sábado, mientras que el regreso sería el lunes, también con conexión en Panamá.

“Ahora mismo estoy verificando la disponibilidad y quedan solamente tres lugares para esas fechas. Es algo que cambia minuto a minuto”, explicó.

El pasaje ronda los 4.000 dólares

El principal incremento se observa en el valor de los vuelos, que prácticamente duplicaron su precio tras la clasificación de Argentina.

“Hoy un pasaje ida y vuelta cuesta entre 3.800 y 3.900 dólares aproximadamente, sin alojamiento”, indicó Campos.

El operador explicó que hasta hace apenas unos días esos mismos boletos podían conseguirse por casi la mitad del valor actual, pero la enorme demanda disparó los precios.

Las entradas: desde 4.000 hasta 20.000 dólares

A ese costo debe sumarse el valor de la entrada para la final, uno de los aspectos más difíciles de resolver.

Campos comentó que, debido a que en Estados Unidos la reventa está permitida a través de plataformas autorizadas, los valores fluctúan constantemente según la oferta y la demanda.

“Hay personas que pueden llegar a conseguir una entrada por unos 4.000 dólares, pero también hay quienes terminan pagando 20.000 dólares o más”, afirmó.

Alojarse en Nueva York tampoco es económico

El presupuesto continúa creciendo si se agrega el hospedaje.

De acuerdo con el especialista, un hotel bien ubicado en Nueva York ronda los 400 dólares por noche como punto de partida, aunque existen alternativas más alejadas del centro que permiten reducir el costo.

“En Estados Unidos el transporte funciona muy bien, por lo que muchas veces hospedarse un poco más lejos no representa un gran inconveniente”, explicó.

Un requisito indispensable

Más allá del dinero, Campos recordó que existe un requisito sin el cual el viaje resulta imposible: contar con una visa estadounidense vigente.

“Si no se tiene la visa aprobada y en vigencia, directamente no se puede abordar el avión”, remarcó.

Mientras miles de hinchas argentinos se preparan para vivir la final frente a una pantalla, unos pocos todavía hacen números para intentar llegar hasta Nueva York y acompañar a la Selección en busca de una nueva estrella. Para quienes puedan afrontar el costo, el premio será asistir en vivo a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.