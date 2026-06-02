Corrientes fue elegida para radicar la primera planta industrial de Mass Timber de la Argentina

El gobernador Juan Pablo Valdés anunció que el proyecto de Cambium Build se instalará en Virasoro y marcará un hito para la industria nacional al convertirse en la primera planta industrial del país dedicada a la producción de madera contralaminada (CLT). La iniciativa, que demandará una inversión de 20 millones de dólares, posiciona a Corrientes como protagonista de una nueva etapa en la construcción sostenible.

En el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, se realizó este lunes la presentación de la primera planta industrial de Mass Timber de la Argentina, un proyecto impulsado por la empresa Cambium Build que se radicará en Gobernador Virasoro y que constituye un paso histórico para el desarrollo de la industria forestoindustrial nacional. El acto fue encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, junto a la ministra de Industria, Mariel Gabur, y el intendente de Virasoro, Guillermo de la Cruz, además de los referentes del grupo Insud y Cambium Build.

La planta, que demandará una inversión superior a los 20 millones de dólares, contará con una superficie industrial de 4.800 metros cuadrados y permitirá producir en el país madera de ingeniería de alto valor agregado, entre ellas madera contralaminada (CLT) y otros componentes estructurales destinados a la construcción sostenible.

Durante la presentación, el gobernador Juan Pablo Valdés dijo estar convencido de que las oportunidades para los correntinos “vienen de la mano y del empuje del sector privado”. Por ello, explicó, las leyes y normativas provinciales apuntan a dar un marco jurídico que les garantice a las empresas condiciones beneficiosas a largo plazo.

“Un honor para nosotros poder anunciar la primera industria de CLT de la República Argentina, que finalmente va a estar instalada en Corrientes”, declaro y añadió: “Sabemos que le va a ir muy bien y vamos a trabajar juntos para que así sea, y que toda esta materia prima y mano de obra correntina llegue no solamente al país sino que, en poco tiempo hablemos de sacar contenedores de CLT a cualquier parte del mundo”.

Agregó además que “es un orgullo que el Grupo Insud haya desembarcado en la provincia hace veinte años y haya invertido, crecido y actualmente desarrolle turismo, ganadería y energía”.

En esa línea se expresó el director ejecutivo de Insud, Manuel Sobrado: “Nos enamoramos de Corrientes. Cuando un empresario encuentra un clima de inversión favorable, las inversiones se quedan y crecen”, expresó.

El complejo incorporará tecnología de última generación. Ésta transforma madera sostenible en componentes estructurales de gran formato, permitiendo construir edificios más altos en menos tiempo y con una huella ambiental significativamente menor que los sistemas tradicionales basados en hormigón y acero.

Además, combina industrialización y digitalización para fabricar componentes estructurales con altos niveles de precisión, reduciendo hasta un 50% los tiempos de construcción y optimizando recursos. Al tratarse de un material renovable, el Mass Timber también presenta una huella de carbono menor que los sistemas constructivos tradicionales.

El impacto del proyecto también se reflejará en la generación de empleo con la creación de 300 puestos de trabajo entre directos e indirectos, fortaleciendo el desarrollo económico regional y la formación de mano de obra especializada.

La elección de Corrientes para albergar la primera planta industrial de Mass Timber del país refuerza su liderazgo forestoindustrial y tendrá un impacto estratégico para la Argentina, promoviendo la sustitución de importaciones, la apertura de mercados de exportación en el MERCOSUR y la generación de empleo calificado a partir del agregado de valor a la madera producida en la provincia.

“Corrientes fue el plan A, el B y el C, luego decidimos poner la planta específicamente en Virasoro”, contó el CEO de Cambium Build, Pablo Baldomá Jones. Informó ademas que las obras ya iniciaron y que esperan finalizarlas entre diciembre y enero. Todo esto conlleva la articulación con profesionales, académicos y proveedores como aserraderos. “Es necesario articular con todos los sectores para tener el producto final que queremos”, sintetizó.

El intendente Guillermo de la Cruz, calificó la iniciativa como “la primera gran inversión del centenario de Virasoro” y puso el foco en los desafíos concretos que el proyecto exige: la mejora de la infraestructura vial —con obras en tratamiento sobre las rutas 14, 120 y un tramo de la ruta 12— resulta indispensable tanto para el ingreso de los equipos de producción por vía portuaria como para garantizar la salida de los productos hacia los mercados una vez iniciada la exportación.

La ministra Gabur resaltó que se trata de “un anuncio histórico para Corrientes” y que se abre una nueva etapa con generación de mano de obra para los correntinos. Asimismo, señaló que todo tendrá como gran desafío formar profesionales en lo referido a recursos forestales.

Diario Epoca