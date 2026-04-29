Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por emitir amenazas contra un colegio

Un joven de 18 años quedó detenido este miércoles en la localidad de Lozada, provincia de Córdoba, tras ser acusado formalmente como autor de las amenazas anónimas que recibió una escuela secundaria.

El operativo de aprehensión se desarrolló pasadas las 8.15 de este miércoles en un domicilio de la calle Sarmiento de la localidad ubicada a 45 de la ciudad de Córdoba, en el departamento Santa María.

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Aunque no trascendió el nombre del detenido, fuentes policiales dieron cuenta de una acusación de amenazas agravadas por el anonimato que afectaron a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Bernardino Rivadavia.

La detención fue dispuesta por el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, de la Fiscalía de Instrucción del 2° turno de Córdoba.

Peralta Ottonello entendió que el joven de 18 años podría ser el autor de las amenazas de violencia contra la escuela de Lozada, una localidad de no más de 2.000 habitantes que está situada sobre la ruta C-45, entre las ciudades Alta Gracia y Río Segundo.

Por el momento el detenido está alojado en una sede policial y quedó a disposición del juez que entiende en la causa.

La detención de este miércoles se produjo en el marco de otras amenazas a escuelas en la provincia de Córdoba (y en el resto del país), impulsadas por alumnos que ponían fecha y hora para tiroteos hipotéticos.

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que se investigan 61 hechos sólo en la ciudad capital, y hasta hace dos semanas había al menos ocho adolescentes imputados por el delito de “amenaza agravada por anonimato”.

Las amenazas en masa en los colegios surgieron luego de que un adolescente disparara a mansalva en una escuela de la provincia de Santa Fe y matara a un compañero.

A ese episodio le siguieron las advertencias en baños públicos y hasta instancias en las que algunos alumnos llegaron a llevar armas al colegio.