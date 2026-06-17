Continúan las capacitaciones de la Subsecretaría de Empleo para potenciar a emprendedores formoseños

Dándole continuidad a las capacitaciones orientadas a mejorar la
inserción laboral y fortalecer las capacidades de los emprendedores
formoseños, la Subsecretaría de Empleo, concretó otro encuentro este
martes 16, por la tarde.
De manera simultánea se desarrollaron los cursos en “Ventas y
asesoramiento comercial” y “Excelencia en la atención al público”,
llevadas adelante por el equipo de Formación laboral en oficios manuales y
saberes técnicos, de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio
de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa.
Al respecto, el coach ontológico profesional, Rodrigo Giménez, quien
lidera el curso de “Ventas y asesoramiento comercial” brindó precisiones
sobre la dinámica y el alcance de la propuesta. “Es un entrenamiento en
donde los estudiantes aprenden cómo vender, cómo asesorar al cliente, pero
no solamente cara a cara, sino que también mediante las redes digitales”,
explicó.
Asimismo, indicó el programa aborda temáticas clave para el escenario
comercial actual, incluyendo la gestión de objeciones, los diferentes tipos
de escucha del vendedor (activa, previa y selectiva), el proceso clásico de
ventas (atención, interés, deseo y acción) y la incorporación de nuevas
tecnologías, como la automatización de respuestas mediante inteligencia
artificial.
Aclaró que, “si bien la convocatoria está especialmente apuntada a jóvenes
de entre 18 y 30 años, el espacio es abierto para personas de mayor edad
que deseen entrenarse”, garantizando la entrega de certificados para todos
los que completen el trayecto.
Respecto a la metodología, precisó que “las clases son un 90% prácticas y
un 10% teóricas, proporcionando el fundamento necesario pero priorizando
la acción” y destacó que “participan y aprenden haciéndolo, ponen el
cuerpo al aprendizaje. Por eso es un entrenamiento”, enfatizó el
profesional.
Giménez remarcó que muchos de los asistentes se acercan con el deseo de
vencer barreras comunicacionales, al comentar que “dicen: yo vendo, pero
no me animo a hablar en público o frente a las redes sociales”.
En ese sentido, el curso funciona como un espacio de concientización y
pérdida del temor escénico digital, marcó y aseguró “acá se dan cuenta que,
si no están en redes sociales, su producto o servicio no existe, o va a
desaparecer dentro de poco porque la competencia es muy alta. Les
hacemos ver que necesitan estar en las redes para obtener visibilidad”.
Finalmente, confirmó que para aquellos interesados que no pudieron
formar parte de esta cohorte, el próximo lunes iniciará nuevamente este
entrenamiento. Las vías de comunicación e inscripción se encuentran
disponibles a través de las redes oficiales del Ministerio de Economía,
Hacienda y Finanzas de Formosa.