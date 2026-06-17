Continúan las capacitaciones de la Subsecretaría de Empleo para potenciar a emprendedores formoseños

Dándole continuidad a las capacitaciones orientadas a mejorar la

inserción laboral y fortalecer las capacidades de los emprendedores

formoseños, la Subsecretaría de Empleo, concretó otro encuentro este

martes 16, por la tarde.

De manera simultánea se desarrollaron los cursos en “Ventas y

asesoramiento comercial” y “Excelencia en la atención al público”,

llevadas adelante por el equipo de Formación laboral en oficios manuales y

saberes técnicos, de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio

de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa.

Al respecto, el coach ontológico profesional, Rodrigo Giménez, quien

lidera el curso de “Ventas y asesoramiento comercial” brindó precisiones

sobre la dinámica y el alcance de la propuesta. “Es un entrenamiento en

donde los estudiantes aprenden cómo vender, cómo asesorar al cliente, pero

no solamente cara a cara, sino que también mediante las redes digitales”,

explicó.

Asimismo, indicó el programa aborda temáticas clave para el escenario

comercial actual, incluyendo la gestión de objeciones, los diferentes tipos

de escucha del vendedor (activa, previa y selectiva), el proceso clásico de

ventas (atención, interés, deseo y acción) y la incorporación de nuevas

tecnologías, como la automatización de respuestas mediante inteligencia

artificial.

Aclaró que, “si bien la convocatoria está especialmente apuntada a jóvenes

de entre 18 y 30 años, el espacio es abierto para personas de mayor edad

que deseen entrenarse”, garantizando la entrega de certificados para todos

los que completen el trayecto.

Respecto a la metodología, precisó que “las clases son un 90% prácticas y

un 10% teóricas, proporcionando el fundamento necesario pero priorizando

la acción” y destacó que “participan y aprenden haciéndolo, ponen el

cuerpo al aprendizaje. Por eso es un entrenamiento”, enfatizó el

profesional.

Giménez remarcó que muchos de los asistentes se acercan con el deseo de

vencer barreras comunicacionales, al comentar que “dicen: yo vendo, pero

no me animo a hablar en público o frente a las redes sociales”.

En ese sentido, el curso funciona como un espacio de concientización y

pérdida del temor escénico digital, marcó y aseguró “acá se dan cuenta que,

si no están en redes sociales, su producto o servicio no existe, o va a

desaparecer dentro de poco porque la competencia es muy alta. Les

hacemos ver que necesitan estar en las redes para obtener visibilidad”.

Finalmente, confirmó que para aquellos interesados que no pudieron

formar parte de esta cohorte, el próximo lunes iniciará nuevamente este

entrenamiento. Las vías de comunicación e inscripción se encuentran

disponibles a través de las redes oficiales del Ministerio de Economía,

Hacienda y Finanzas de Formosa.