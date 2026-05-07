Con una política alimentaria sostenida, Formosa acompaña a las personas con celiaquía

La implementación se lleva adelante a través del Ministerio de la
Comunidad, mediante la Dirección de Atención a la Comunidad.
El Gobierno de la provincia de Formosa continúa consolidando políticas
públicas inclusivas a través del Complemento Nutricional para Personas
con Celiaquía, una iniciativa sostenida con fondos provinciales que
garantiza la entrega bimestral de alimentos libres de gluten a titulares del
programa.
Destinado a quienes deben mantener de por vida una dieta sin TACC —sin
trigo, avena, cebada ni centeno—, este acompañamiento contempla tanto
las particularidades de la condición como las dificultades económicas que
implica acceder a productos específicos, cuyo costo en el mercado continúa
siendo elevado, especialmente en el contexto actual.
La implementación se lleva adelante a través del Ministerio de la
Comunidad, mediante la Dirección de Atención a la Comunidad. Su
directora, Laura Viera, indicó que “son cerca de 800 los beneficiarios entre
la ciudad capital y el interior provincial”, y destacó que el programa
funciona a través de un sistema organizado y accesible, “mediante una
tarjeta personal e intransferible que permite retirar las cajas en puntos
estratégicos, en articulación con distintas áreas del ministerio”.
En ese sentido, remarcó que se trata de un beneficio muy valorado por las
familias, ya que representa un importante alivio económico. “Si bien este
complemento no cubre la totalidad de las necesidades alimentarias,
constituye una ayuda concreta para la economía familiar y una herramienta
clave para garantizar una alimentación segura”, explicó.
En este ciclo de entregas, además de la distribución de las cajas, se
promovieron hábitos saludables mediante información, propuestas de
recetas y la degustación de preparaciones elaboradas con productos
incluidos en el beneficio. Un equipo de nutricionistas de la cartera social,
brindó herramientas prácticas sobre manipulación segura de alimentos,
opciones de recetas y formas sencillas de incorporar estos productos a la
alimentación diaria.
La licenciada en nutrición Mariana Dupuy explicó que la ingesta de gluten,
una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno,
desencadena una respuesta inmunológica en el organismo de las personas
con este diagnóstico, por lo que es fundamental garantizar condiciones
seguras en la preparación de los alimentos. En ese marco, señaló que desde
el equipo se promueven distintas formas de utilizar los productos
entregados, con el objetivo de “redescubrir nuevos usos y sabores,
ampliando las opciones seguras y aptas para el consumo”.
Además, destacó que, ante un diagnóstico reciente, “muchas personas
suelen sentirse abrumadas”, aunque aseguró que es posible sostener una
alimentación variada y equilibrada. “Hay muchas opciones, se puede comer
bien y de manera diversa”, afirmó.
En ese sentido, agregó que “la idea no es dejar de participar o evitar ciertos
espacios por miedo o por no saber qué comer. Al contrario, es importante
organizarse y contar con alternativas seguras, como llevar la propia comida
cuando sea necesario. Sobre todo en los niños, buscamos que puedan
compartir con otros sin sentirse limitados, promoviendo siempre la
inclusión y una vida social activa”.
En este sentido, la política trasciende la asistencia material. En un contexto
donde el acceso a estos alimentos continúa siendo un desafío, el Estado
provincial impulsa un acompañamiento integral a las familias, entendiendo
que la salud y la alimentación van de la mano con los vínculos, la vida
comunitaria y la inclusión social. De este modo, se promueven acciones
concretas que no sólo atienden una necesidad específica, sino que también
fortalecen el entramado social y mejoran la calidad de vida de las familias
formoseñas.
Las entregas de estas cajas continuarán hasta el sábado 9, conforme a un
cronograma previamente informado a los titulares. En el caso del interior
provincial, la distribución se realiza de manera progresiva en cada
localidad, articulando la logística con otros operativos y recursos del
Estado, a fin de optimizar los traslados y garantizar el alcance territorial del
programa.