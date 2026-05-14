Cómo saber cuál fue la primera canción que escuchaste en Spotify: Wrapped histórico

Spotify ha lanzado un Wrapped histórico que permite a los usuarios ver cuál fue la primera canción que escucharon en la aplicación, el artista más reproducido, la cantidad total de canciones reproducidas y la fecha en que se unieron a la plataforma.
Cómo convertir cualquier televisor antiguo en un Smart TV usando solo el puerto HDMI
Además, los usuarios Premium pueden acceder a un enlace exclusivo para compartir con personas que nunca han tenido suscripción, permitiéndoles disfrutar de tres meses gratuitos de Spotify Premium.
Estas funciones forman parte de las celebraciones por los 20 años de la plataforma streaming.
Cómo limpiar la lavadora y qué productos usar para eliminar la suciedad y malos olores
Tres paneles de Spotify Wrapped. El primero muestra ‘Tus Canciones Principales’; el segundo, un álbum de Taylor Swift; el tercero, Bad Bunny y confeti
Para utilizar el Wrapped histórico, solo es necesario ingresar a la plataforma. (Spotify)
Cómo acceder al Wrapped histórico de Spotify
Para acceder al Wrapped histórico de Spotify, basta con ingresar a la plataforma.
De inmediato, se mostrará un anuncio por los 20 años de la aplicación, que da acceso a esta experiencia en formato de historias, listas para compartir en redes sociales, al igual que el Wrapped anual.
Spotify informó que esta función está disponible a nivel global, pero solo se podrá utilizar durante seis semanas.
En abril, la compañía publicó listas con los artistas, álbumes, canciones y podcasts más escuchados en la plataforma hasta la fecha, destacando a Taylor Swift como la artista más reproducida, como parte de las celebraciones por su 20° aniversario.
Spotify difundió los rankings de artistas, álbumes, canciones y podcasts más reproducidos, con Taylor Swift liderando la lista. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La función anual Wrapped, que resume la actividad musical del año, es uno de los principales motores de participación de los usuarios.
En 2025, la campaña alcanzó su mayor éxito: más de 200 millones de usuarios activos interactuaron con Wrapped en las primeras 24 horas, un aumento del 19% frente al descenso registrado en 2024, y los resúmenes fueron compartidos 500 millones de veces.
Cuáles han sido los cantantes más escuchado en Spotify
Los cantantes que más han acumulado reproducciones en los 20 años de Spotify son:
Taylor Swift
Bad Bunny
Drake
The Weeknd
Ariana Grande
Ed Sheeran
Justin Bieber
Billie Eilish
Eminem
Kanye West
Travis Scott
BTS
Post Malone
Bruno Mars
J Balvin
Rihanna
Coldplay
Kendrick Lamar
Futuro
Juice WRLD
Bad Bunny ocupó el segundo lugar entre los artistas más escuchados. REUTERS/Tomas Cuesta
Por otra, las canciones más escuchadas han sido:
“Blinding Lights” – The Weeknd
“Shape of You” – Ed Sheeran
“Sweater Weather” – The Neighbourhood
“Starboy” – The Weeknd and Daft Punk
“As It Was” – Harry Styles
“Someone You Loved” – Lewis Capaldi
“Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone y Swae Lee
“One Dance” – Drake, Wizkid, y Kyla
“Perfect” – Ed Sheeran
“STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI y Justin Bieber
“Believer” – Imagine Dragons
“I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys
“Heat Waves” – Glass Animals
“lovely (with Khalid)” – Billie Eilish and Khalid
“Yellow” – Coldplay
“The Night We Met” – Lord Huron
“Closer” – The Chainsmokers y Halsey
“BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish
“Riptide” – Vance Joy
“Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars
La función DJ, basada en inteligencia artificial, amplió sus idiomas e incluye ahora portugués brasileño, francés, alemán e italiano; actúa como presentador virtual, recomienda música y comenta según los gustos del usuario. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS./File Photo
Qué nuevas funciones hay en Spotify
Spotify ha agregado nuevas funciones como
DJ de Spotify con nuevos idiomas.
La función DJ, que utiliza inteligencia artificial, ahora es capaz de hablar en más idiomas, incluyendo portugués brasileño, francés, alemán e italiano. Actúa como un presentador virtual que sugiere música y comenta sobre los temas conforme a tus gustos.
Puedes interactuar con el DJ para cambiar el género o el ambiente de la sesión musical según tu estado de ánimo o la hora del día.
Tarjetas informativas de canciones.
Spotify está probando una función beta que muestra datos sobre la historia de cada canción, como compositores, productores, muestras utilizadas e influencias. Estas tarjetas aparecen en la pantalla de reproducción y permiten explorar colaboradores, versiones y el significado del tema.
OpenAI – ChatGPT – apps – chat – Spotify – tecnología – 7 de octubre
Es posible pedir sugerencias o listas personalizadas a través de ChatGPT mencionando Spotify y recibir recomendaciones adaptadas al estado de ánimo o preferencias musicales. (OpenAI)
Chats dentro de Spotify.
La app ahora permite conversar con hasta 10 personas directamente dentro de la plataforma, compartir canciones y audiolibros, y crear comunidades sin necesidad de otras aplicaciones de mensajería.
Recomendaciones musicales a través de ChatGPT.
Puedes solicitar recomendaciones o listas personalizadas mediante ChatGPT mencionando Spotify, para recibir sugerencias acordes a tu ánimo o necesidades musicales.
Mejoras para recomendaciones personalizadas.
Es posible excluir canciones o temáticas (como música infantil o sonidos para dormir) para que no afecten tus futuras recomendaciones.