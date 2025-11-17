Comienzan las pericias para determinar cómo se inició el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini

Mientras tanto, algunos focos de incendio todavía siguen activos, pero las autoridades informaron que van a esperar a que se apaguen solos.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – Este lunes se realizarán las pericias para determinar cómo se inició el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, ubicado en Ezeiza, que comenzó en la noche del viernes, mientras que algunos focos ígneos todavía siguen activos y las autoridades informaron que van a esperar a que se apaguen solos.

La causa se encuentra bajo la investigación de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó que las pericias judiciales se realicen este lunes por la mañana al destacar que ya no hay riesgo en la zona, según supo la Agencia Noticias Argentinas de información del medio Infobae.

En las últimas horas las aseguradoras de las diversas fábricas se hicieron presentes para constatar el daño sufrido. Se estiman pérdidas millonarias.

La idea es saber si el incendio se desató de manera intencional o si se trató de un desperfecto, para dar así transcurso a una causa penal.

Se estima que el foco inicial fue en la empresa Logischem, lo que provocó que los daños alcancen a otras industrias del lugar como, por ejemplo, Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. #AgenciaNA