Colapinto cumplió con una enorme actuación y sumó con su Alpine en el GP de Bélgica

El piloto de Pilar arrancó 11º y finalizó 10º en el Circuito de Spa-Francorchamps para volver a sumar en la Fórmula 1. El triunfo fue otra vez para Kimi Antonelli mientras que Leclerc y Verstappen completaron el podio.

Franco Colapinto volvió a cerrar un fin de semana positivo en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 10° en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, y sumó nuevamente puntos con el Alpine A526.

El momento más destacado de su carrera llegó con una maniobra espectacular, en la que logró superar a su compañero Pierre Gasly y al Racing Bulls de Liam Lawson para meterse en el Top 10.

La acción recordó a grandes sobrepasos de la historia de la Fórmula 1, como el de Carlos Reutemann sobre Niki Lauda en Brands Hatch 1978, con Bruno Giacomelli en el medio, o el de Mika Hakkinen sobre Michael Schumacher en Spa 2000, con Ricardo Zonta también como protagonista indirecto.

Colapinto había largado desde el 11° puesto y tuvo una muy buena partida. En el frenaje de Le Source, logró dejar atrás a Gasly y a Gabriel Bortoleto, de Audi. Luego, el despiste de George Russell, tras un toque con Lewis Hamilton, le permitió avanzar hasta la octava posición durante varios giros.

El argentino inició la carrera con neumáticos medios, al igual que la mayoría de la grilla, y buscó sostener un ritmo firme para acercarse a Lawson. Sin embargo, la degradación de las cubiertas lo obligó a ceder terreno y perdió la posición con Gasly.

En la vuelta 15, Colapinto ingresó a boxes para colocar neumáticos duros. La detención tuvo una leve demora en la colocación de la rueda delantera derecha, lo que lo hizo regresar a pista en el 16° lugar.

A partir de allí, el pilarense volvió a exigir su Alpine y aprovechó las distintas paradas de sus rivales para acercarse al grupo que formaban los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, junto a Nico Hülkenberg, Gasly y el propio Colapinto.

Primero, Gasly pudo superar a Hülkenberg. Luego, Colapinto también dio cuenta del piloto de Audi con una buena maniobra por afuera en la recta Kemmel.

Pero el gran momento llegó en el giro 30. Cuando Gasly intentaba atacar a Lawson, Colapinto apareció por la cuerda interna y completó una maniobra de “2×1” para superar a ambos y meterse en la zona de puntos.

Desde allí, el argentino defendió el décimo puesto hasta la bandera de cuadros, pese a los intentos finales de Gasly, a quien aventajó por menos de un segundo.

Con otra actuación sólida y una maniobra para guardar, Colapinto volvió a demostrar carácter, talento y decisión en una carrera exigente, cerrando el Gran Premio de Bélgica nuevamente dentro de los puntos para Alpine.