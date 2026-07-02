Bélgica se lo dio vuelta a Senegal en el alargue y jugará 8vos de final

En un final para el infarto, tras ir perdiendo 2 a 0 el elenco belga ganó 3 a 2 en tiempo extra en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final y se metió en la siguiente fase. Enfrenta al ganador de Estados Unidos o Bosnia.

En un partido que quedará entre los más emocionantes del Mundial 2026, Bélgica protagonizó una remontada épica para derrotar por 3 a 2 a Senegal en el Seattle Stadium y avanzar a los octavos de final. El conjunto europeo estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero encontró fuerzas en los momentos más difíciles para dar vuelta una historia que parecía sentenciada.

El seleccionado africano fue superior durante buena parte de los 90 minutos y golpeó primero con un tanto de Habib Diarra, quien aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 1 a 0. La ventaja reflejaba mejor lo que ocurría en el campo de juego, donde Senegal dominaba las acciones y complicaba constantemente a la defensa belga.

El panorama se volvió aún más favorable para los africanos al inicio del segundo tiempo. Luego de avisar en dos oportunidades con remates que dieron en los palos, Ismaila Sarr apareció entre los centrales y definió con gran categoría ante Thibaut Courtois para marcar el 2 a 0.

Con la desventaja en el marcador, Bélgica parecía resignada. Para colmo, el entrenador Rudi García decidió reemplazar a sus principales figuras, Jérémy Doku y Kevin De Bruyne, mientras que la tensión se apoderó del equipo con un fuerte cruce entre Youri Tielemans y Leandro Trossard durante una pausa para hidratación.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, los europeos reaccionaron. Con orgullo y empuje comenzaron a acercarse al arco defendido por Diaw y encontraron el descuento a los 40 minutos del complemento gracias al ingresado Romelu Lukaku, que devolvió la ilusión.

Cinco minutos más tarde llegó el golpe que cambió definitivamente el partido. Tielemans sacó un remate que contó con la complicidad del arquero senegalés y decretó el inesperado 2 a 2, llevando el encuentro al tiempo suplementario.

Durante gran parte del alargue hubo pocas emociones, aunque el desenlace guardaba un capítulo inolvidable. Cuando se jugaba el minuto 120, Lamine Camara cometió una infracción dentro del área sobre Tielemans. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro hondureño Saíd Martínez sancionó penal.

El propio Tielemans tomó la responsabilidad en el momento más caliente de la noche. Con enorme personalidad, ejecutó el disparo y colocó la pelota en el ángulo para sellar el 3 a 2 definitivo, desatando la locura de los hinchas belgas presentes en Seattle y de todo un país que pasó de la angustia a la euforia en cuestión de minutos.

Con esta espectacular remontada, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia, con la confianza renovada después de una clasificación que tuvo todos los condimentos de una verdadera hazaña.