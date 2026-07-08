Bélgica eliminó a Estados Unidos con una goleada y jugará en cuartos con España

Bélgica dio un golpe de autoridad en los octavos de final del Mundial 2026 al vencer 4-1 a Estados Unidos en Seattle. Con un doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, el seleccionado europeo avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a España el próximo viernes.

Bélgica mostró su superioridad y derrotó 4-1 a Estados Unidos en el estadio Lumen Field de Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el francés Rudi García aprovechó los errores defensivos del conjunto local y consiguió la clasificación a la próxima instancia de la Copa del Mundo.

Los goles del seleccionado europeo fueron convertidos por Charles De Ketelaere, a los 9 y 33 minutos del primer tiempo, Hans Vanaken, a los 12 del complemento, y Romelu Lukaku, a los 48 minutos de la segunda mitad. Para Estados Unidos había igualado parcialmente Malik Tillman, a los 31 minutos de la primera etapa.

Con este resultado, Bélgica se instaló entre los ocho mejores del Mundial que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. En cuartos de final enfrentará a España el próximo viernes desde las 16:00 (hora argentina).

El conjunto español llega a esa instancia luego de vencer 1-0 a Portugal, en un partido que marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, quien aseguró que disputó su último Mundial. Además, España atraviesa el torneo sin derrotas y sin recibir goles.

Bélgica golpeó rápido y aprovechó los errores

El partido comenzó con un Estados Unidos impreciso y desconcentrado, situación que Bélgica aprovechó desde los primeros minutos. El equipo europeo manejó la pelota con pases simples y ataques ordenados hasta encontrar la apertura del marcador.

A los 9 minutos, Charles De Ketelaere apareció dentro del área, se anticipó a la defensa estadounidense y solamente tuvo que empujar la pelota para poner el 1-0.

Pese a no desarrollar un buen juego, Estados Unidos llegó al empate a través de una pelota parada. A los 31 minutos, Malik Tillman ejecutó un tiro libre que terminó impactando en la cabeza de Hans Vanaken, quien desvió la trayectoria y engañó al arquero Thibaut Courtois para establecer el 1-1.

Sin embargo, Bélgica respondió rápidamente. A los 33 minutos, un centro de Leandro Trossard encontró nuevamente a De Ketelaere, quien ganó de cabeza y marcó el 2-1 antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, Bélgica cedió protagonismo y permitió que Estados Unidos manejara más la pelota, pero volvió a aprovechar una falla del rival.

A los 12 minutos del complemento, el arquero estadounidense Matt Freese cometió un error al intentar salir jugando y dejó la pelota en poder de Hans Vanaken. El mediocampista belga aprovechó la oportunidad, remató desde afuera del área con el arco vacío y marcó el 3-1.

Sobre el final del encuentro llegó el cuarto tanto. Otro error defensivo de Estados Unidos permitió que Romelu Lukaku sentenciara la historia a los 48 minutos del segundo tiempo y sellara la goleada definitiva.

Con la victoria, Bélgica continúa en carrera por el título mundial y ahora tendrá un desafío mayor ante España, uno de los equipos que mejor rendimiento mostró durante el torneo.

(Misiones On -LinE)