Bayern Múnich dio el golpe en el Bernabéu y venció al Real Madrid en la ida

El elenco alemán se impuso por 2-1 en el primer partido de los cuartos de final de la Champions League y dio un gran paso hacia las semis.

Bayern Munich logró un valioso triunfo como visitante al derrotar 2-1 a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Gigante de Baviera dio un paso importante hacia las semifinales tras un sólido rendimiento en España.

Los goles del equipo alemán fueron convertidos por Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para el Merengue, que igualmente dejó una buena imagen de cara a la revancha.

Bayern golpeó en los momentos clave

El partido comenzó parejo, con situaciones claras para ambos equipos. A los 9 minutos, un envío de Joshua Kimmich derivó en un remate de Dayot Upamecano que fue despejado sobre la línea.

La respuesta del Madrid no tardó en llegar con un potente remate de Vinícius Júnior que obligó a una gran intervención del arquero Manuel Neuer.

Sobre el cierre del primer tiempo, Bayern aprovechó un error de Aurélien Tchouaméni y abrió el marcador. Serge Gnabry armó la jugada junto a Kane y asistió a Luis Díaz, que definió con categoría para el 1-0.

Kane amplió y Mbappé descontó para el Madri

En el inicio del complemento, el equipo alemán volvió a golpear. A los pocos segundos, tras una pérdida en salida del local, Michael Olise envió un centro que Kane transformó en el 2-0.

Cuando parecía que el Bayern tenía el control total, el Madrid reaccionó y logró el descuento a los 30 minutos. Mbappé definió tras una buena acción iniciada por Jude Bellingham para volver a meter al equipo español en la serie.

La serie se define en Alemania

Pese al empuje final del conjunto español, el Bayern sostuvo la ventaja y se quedó con un triunfo clave fuera de casa. Ahora, el Gigante de Baviera intentará cerrar la clasificación en el Allianz Arena, mientras que el Merengue buscará dar vuelta la historia para seguir en carrera en la Champions.