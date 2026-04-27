Atentado en Washington: acusan formalmente al sospechoso de intentar asesinar a Trump en una cena

La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente y su equipo.

Buenos Aires, 27 abril (NA) — El sospechoso de haber irrumpido en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, Cole Allen Tomas, será formalmente acusado este lunes por el ataque a tiros que aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.

Así lo adelantaron medios internacionales consultados hoy por la Agencia Noticias Argentinas.

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