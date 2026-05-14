10 beneficios comprobados de la menta para la salud

La menta es una de las hierbas más populares en todo el mundo, reconocida por su aroma fresco y su versatilidad tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Más allá de su uso culinario, la ciencia moderna ha validado una serie de beneficios concretos para la salud asociados a la menta. Diversos estudios y organismos internacionales, como la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y la National Institutes of Health (NIH), han documentado sus efectos positivos en diferentes aspectos del bienestar físico y mental.

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Fuentes médicas han analizado los efectos de la menta en el organismo y las mejores formas de incorporarla a la vida cotidiana, ya sea a través de la alimentación o el cultivo doméstico.

Uno por uno, los beneficios de la menta comprobados por la ciencia

Infografía sobre los 10 beneficios de la menta, con ilustraciones de la planta, té, y diagramas de sistemas corporales y funciones de salud.

Esta infografía detalla diez beneficios comprobados de la menta, cubriendo sus usos medicinales y efectos positivos en la digestión, respiración, cognición, alivio de dolores y apoyo inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mentol, compuesto principal de la menta, es responsable de su aroma característico y de gran parte de sus efectos sobre el organismo. Según centros médicos de referencia internacional, este compuesto puede modificar la percepción del dolor y la temperatura, lo que explica la sensación de frescura que aporta a la planta.

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Tanto la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y la National Institutes of Health (NIH) han identificado los siguientes beneficios comprobados:

Mejora digestiva: El consumo de menta en infusiones o cápsulas contribuye a aliviar la indigestión, la hinchazón y los gases. También puede reducir los síntomas del síndrome de intestino irritable al relajar los músculos del tracto gastrointestinal.

Alivio de síntomas respiratorios: El mentol ayuda a relajar los músculos de la garganta y facilita la respiración en casos de congestión nasal, resfriados leves y tos. Además, la menta posee propiedades antibacterianas y antivirales.

Refuerzo de la concentración y la memoria: El aroma de la menta estimula el sistema nervioso central. Distintos estudios vinculan la inhalación de menta con mejoras en la memoria de trabajo y el rendimiento cognitivo.

Reducción de la presión arterial: Ensayos clínicos recientes han demostrado que la suplementación con aceite esencial de menta puede reducir la presión arterial sistólica en personas con hipertensión leve.

Salud bucal: La menta combate el mal aliento por su acción antimicrobiana, motivo por el cual se utiliza en dentífricos y enjuagues. Esta propiedad ayuda a reducir la proliferación de bacterias responsables del mal olor.

Alivio de cefaleas: El uso tópico de aceite de menta en la frente ha mostrado disminuir la intensidad de los dolores de cabeza tensionales.

Reducción de molestias menstruales: El aceite de menta puede aliviar los cólicos menstruales debido a su capacidad para relajar los músculos lisos.

Estimulación del sistema inmunológico: La menta contiene compuestos que contribuyen a reforzar las defensas del organismo.

Alivio de molestias musculares leves: El mentol aplicado localmente puede generar una sensación refrescante que ayuda a aliviar dolores musculares y articulares leves.

Apoyo en el control del apetito y el peso: El aroma de la menta puede reducir la sensación de hambre y favorecer el control del apetito.

Los especialistas recomiendan consumir menta de manera moderada y consultar con un profesional de la salud en caso de enfermedades crónicas o tratamientos médicos.

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Cómo consumir menta para absorber sus nutrientes

La menta puede incorporarse a la dieta de varias maneras. Preparar té con hojas frescas es una de las formas más habituales y efectivas: se recomienda usar entre 10 y 15 hojas bien lavadas por taza de agua caliente y dejar reposar unos minutos antes de colar.

También es posible sumar la menta fresca a ensaladas, salsas, postres, limonadas y tragos, ya que aporta un sabor intenso que realza las preparaciones. En la cultura sudamericana, añadir hojas de menta al mate es una costumbre que potencia tanto el sabor como los beneficios para la concentración.

Vaso de limonada con rodajas de limón, hojas de menta y jengibre. Una bebida refrescante y llena de vitaminas y energía natural. Opción saludable para la dieta. (Imagen ilustrativa Infobae)

La menta combina beneficios para la salud y un sabor agradable cuando se añade a bebidas como el mate o la limonada (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el aceite esencial de menta en cápsulas se utiliza bajo supervisión médica, sobre todo para tratar el síndrome de intestino irritable, debido a su alta concentración. Especialistas advierten que personas con reflujo gastroesofágico, niños y embarazadas deben evitar el consumo excesivo de menta, ya que puede generar acidez o molestias digestivas.

Cómo cosechar una planta de menta en el balcón

Tener una planta de menta en casa permite contar con hojas frescas todo el año. La Cleveland Clinic recomienda seguir estas pautas para un cultivo exitoso:

Elección de la maceta: Utilizar una maceta amplia, de al menos 30 cm de diámetro, con buen drenaje.

Sustrato y riego: La tierra debe permanecer húmeda pero no encharcada. Se sugiere regar regularmente, especialmente en verano.

Exposición a la luz: La menta prefiere luz solar indirecta o semisombra. Es sensible a las temperaturas extremas, por lo que conviene protegerla del frío intenso y del calor excesivo.

Cosecha: Cortar las hojas superiores con tijeras limpias favorece la aparición de nuevos brotes. Es recomendable cosechar por la mañana, cuando la concentración de aceites esenciales es mayor.

Propagación: La menta se propaga fácilmente por esquejes, permitiendo aumentar el número de plantas sin dificultad.

Una persona con camisa clara y jeans está sembrando una planta de menta en una maceta de terracota en un balcón soleado, con otras plantas alrededor.

Mantener la planta de menta bien nutrida y sana garantiza una fuente continua de este recurso natural avalado por la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar bien las hojas antes de su consumo es indispensable para eliminar posibles restos de tierra o contaminantes. Mantener la planta sana y bien nutrida asegura una provisión constante de este recurso natural y saludable, cuyos beneficios cuentan con el respaldo de instituciones internacionales como la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y la NIH.