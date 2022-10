Zárate: “Los colectivos están al servicio del justicialismo”

Luego del acto por el Día de la Lealtad y la denuncia por una presunta utilización del transporte público de pasajeros para el traslado al Estadio Cincuentenario, Osvaldo Zárate diputado provincial de la Unión Cívica Radical brindó a la AM990 una lectura al respecto.

“El gobierno como siempre hace uso y abuso de los bienes del Estado, hoy utilizan los colectivos como utilizan todos los elementos del estado; camionetas, vehículos de los municipios, colectivos en cantidades que no están diariamente en la ciudad llevando a los vecinos, pero sí están para actos políticos”, afirmó.

Además el legislador provincial advirtió que: “esto demuestra que para que funcionen los colectivos debe haber voluntad política mas que combustible” empezó. “Así el estado se convierte en una gran unidad básica para festejar un evento político y eso le hace daño a las instituciones”, agregó.

Al ser consultado sobre si piensan realizar alguna acción administrativa, contra el intendente o la empresa de colectivos expresó que pudo hablar con los concejales Diego Herrera, Enzo Casadei y Daniel Caballero estaban trabajando en una presentación, ya que este tema es del Concejo Deliberante.

“La situación es caótica, desde este punto de vista porque el transporte no funciona bien para los vecinos pero sí para los actos y el principal responsable es el intendente porque es quien debe garantizar el servicio”, lamentó. “Ayer la ciudad no se paralizó por el acto, sino porque ellos dejaron a la ciudadanía sin transporte. Deberían haber garantizado el servicio más que el mínimo, pero no lo hicieron”, subrayó a este medio.

Asimismo marcó su preocupación porque: “Mucha gente ha comentado y naturalizado esta situación y esto es lo que está mal, porque los colectivos están al servicio de los punteros del justicialismo y la gente nos corta a todos con la tijera a todos por igual”.

AUMENTO SALARIAL

Por otra parte parte, fue consultado sobre el anuncio de aumento salarial y el pago de una bono. “Creo que el incremento del 10% de aumento a febrero representa entre 4 o 5 mil pesos por empleado, de ser acumulativo representaba 6 mil pesos. Perdimos casi 20 puntos de nuestro salario, y terminaremos el año con 20 o 25 puntos de perdida salarial”, enumeró.

Con respecto al bono, “nosotros pedimos un bono de 50 mil y el gobierno dio 30 mil; tenemos un estado sumamente rico, con un padre en la casa, que nos dice pueden comprarse una tele, pero de comida ni me hablen. Nos vamos a cagar de hambre. Ese es el planteo que ha dado el gobernador”, concluyó.