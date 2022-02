Yerbateros prevén precios en alza por la extendida sequía

El golpe de la sequía todavía se está midiendo entre los productores yerbateros de diferentes zonas. Pero en principio todos coinciden que la merma de materia prima se sentirá esté año con fuerza.

Por esto, ante un menor volumen de yerba mate a futuro, prevén que los precios de la materia prima deberán reconocer la escasez y también el impacto inflacionario. Desde la producción se esperanzan en que más lluvias hagan recuperar la capacidad de brotación de las plantas y evitar así mayores pérdidas.

“El Inym todavía está haciendo un relevamiento de la afectación en la zona productora, así que es difícil ponerle un número de lo perdido. Pero sí estamos en condiciones de decir que actualmente la zona Sur es la más afectada, esto incluye tanto Misiones como Corrientes”, comentó Jonás Petterson, director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El también productor de la zona Norte aclaró que “en Andresito estuvimos muy complicados a principios del año, después tuvimos unas lluvias bastante lindas, ahora recientemente un chaparrón, que ayudaron pero todavía no son suficientes para que la planta reaccione o brote como debería ser por estos días”.

Explicó que actualmente “hay muy pocos productores que están cosechando, la mayoría está cuidando sus plantaciones porque son su bien más importante”.

Proyectando que en marzo vuelve la discusión por actualizar precios base para la materia prima, adelantó que esperan valores en alza. “Estamos evaluando para presentar una grilla de costos desde la producción, que se tenga en cuenta la afectación por la sequía y el impacto de la inflación en los últimos meses”.

Por su parte, Cristian Klingbeil, productor y presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), explicó que los daños por la sequía son muy cambiantes pero en general todos los yerbales tendrán una importante merma de rendimiento este año.

“El impacto de la sequía todavía no lo sabemos. Hubo lluvias en algunos lugares y en otros no. Las plantas están en un momento de brotación, si llega la lluvia en cantidad es posible que muchas plantas se recuperen y broten. En pérdidas creo que no debe haber colono que hasta ahora no haya perdido al menos un 40% de las hojas que podía dar su yerbal”, analizó.

Y diferenció que “puede ser que se vea algún yerbal en buen estado, pero es seguro que bajó mucho su rendimiento. Después hay muchas plantas jóvenes muertas”.

En cuanto a los precios por la hoja verde, consideró que deberían ir subiendo naturalmente.