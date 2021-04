Yamatosaurus izanagii, especie de hadrosáurido hasta ahora desconocida

Un equipo internacional de paleontólogos ha identificado un nuevo género y especie de hadrosáurido o dinosaurio con pico parecido al de los patos. Los restos fósiles fueron encontrados en una de las islas del sur de Japón.

El esp√©cimen parcial del Yamatosaurus izanagii fue descubierto en 2004 por un buscador de f√≥siles aficionado en una capa de sedimentos de aproximadamente entre 71 y 72 millones de a√Īos de antig√ľedad, situada en una cantera de cemento en la isla japonesa de Awaji. La mand√≠bula inferior, junto con dientes, v√©rtebras del cuello, el hueso del hombro y una v√©rtebra de la cola fueron encontrados por Shingo Kishimoto y entregados al Museo de Naturaleza y Actividades Humanas de Jap√≥n, en la prefectura de Hyogo, donde fueron almacenados hasta su estudio definitivo por el equipo que ha analizado los restos f√≥siles.

Este equipo incluye a Yoshitsugu Kobayashi del Museo de la Universidad de Hokkaido, Ryuji Takasaki de la Universidad de Ciencia de Okayama, Katsuhiro Kubota del Museo de Naturaleza y Actividades Humanas en Hyogo, todas estas entidades en Japón, así como Anthony R. Fiorillo de la Universidad Metodista del Sur en la ciudad estadounidense de Dallas.

Los hadros√°uridos, conocidos por su hocico ancho y aplanado, son los dinosaurios m√°s comunes entre los restos f√≥siles. Estos dinosaurios herb√≠voros vivieron en el Cret√°cico Superior hace m√°s de 65 millones de a√Īos y sus restos f√≥siles se han encontrado en Norteam√©rica, Europa, √Āfrica y Asia.

La estructura dental del Yamatosaurus lo distingue de los dem√°s hadros√°uridos conocidos, lo que sugiere que la evoluci√≥n lo forj√≥ para permitirle devorar con notable eficacia vegetaci√≥n de clases distintas a las de la com√ļnmente consumida por otros hadros√°uridos.

El descubrimiento aporta nueva información sobre la migración de hadrosáuridos, sugiriendo que estos herbívoros emigraron de Asia a Norteamérica y no al revés. Lo más probable es que los hadrosáuridos utilizaran el puente de tierra de Bering existente en la época para cruzar desde Asia hasta la actual Alaska y luego se extendieran por Norteamérica, llegando muy al este, concretamente hasta los Apalaches.

Cuando los hadros√°uridos viv√≠an en Jap√≥n, este pa√≠s insular estaba unido a la costa oriental de Asia. La actividad tect√≥nica separ√≥ las islas del continente hace unos 15 millones de a√Īos, mucho despu√©s de que se extinguieran los dinosaurios.

Este primer estudio sobre el Yamatosaurus izanagii se titula “A New Basal Hadrosaurid (Dinosauria: Ornithischia) From the latest Cretaceous Kita-ama Formation in Japan implies the origin of Hadrosaurids”. Y se ha publicado en la revista acad√©mica Scientific Reports. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41615/yamatosaurus-izanagii-especie-de-hadrosaurido-hasta-ahora-desconocida