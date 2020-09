YACIRETÁ. “El suministro de energía no se verá afectado”

El Jefe técnico de Yaciretá, ingeniero Leopoldo Melo en contacto con la AM990 contó la situación por la que pasa la central energética a raíz de la bajante del río Paraná y la sequía que viene azotando al país y si la misma impactará en el suministro de energía.

Melo comenzó diciendo “actualmente subió el nivel del río porque anteriormente tuvimos con un promedio de 7 mil metros cúbicos por segundo y realmente en ese momento ni siquiera podíamos habilitar la navegación, pero en los últimos tiempos ha aumentado puesto que ahora estamos en un promedio de los 10 mil metros cúbicos por segundo que si bien no hay un flujo constante de a navegación si hay posibilidades de navegar”.

“El tema más preocupante está en el rio Paraguay que es la zona que afecta más”, añadió.

“El promedio de 10 mil metros cúbicos por segundo de caudal no ocasionaría inconvenientes en el tema de la producción energética y más aún”, completó.

“Si bien está bajo, pero no estamos en una situación crítica. El pronóstico que tenemos del caudal es estacionario, siempre estamos en el promedio de unos 10 mil metros cúbicos”, dijo.

Por último manifestó “hay que decir que se prevén lluvias para el mes de octubre y va ir mejorando de a poco la situación. Hay que darle la tranquilidad a la gente de que el suministro de energía no se va verá afectada”.