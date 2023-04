Ya son dos los detenidos por el secuestro de Daiana Belotto

La Comisario Evangelina Prieto, quien es jefa de la Sección Trata de Personas del Departamento de Informaciones Policiales, se refirió a los detalles de la causa de secuestro de la joven Daiana Belotto.

La comisaria comenzó explicando que el día de ayer aprehendieron al segundo masculino sospechoso y “estamos detrás del tercero”, todos son mayores de edad.

Relató también que la mamá de Daiana hizo la denuncia por la desaparición el día 30 “y el domingo aparece en una remisería y pide auxilio”. Explicó también que en principio la causa era averiguación de paradero.

Continuó explicando que se le realiza una entrevista y en la misma, “la victima manifiesta que estuvo retenida en contra de su voluntad, con tres hombres, de los cuales uno era un conocido de ella y de su ex pareja, que ya estaba detenido por otra causa policial”.

“Seguido se realizó un rastrillaje en el lugar donde ella aduce haber estado privada de su libertad, y donde se detuvo a la primera persona y ayer se detuvo a la segunda persona”, prosiguió.

Por otro lado, Prieto comentó que “durante estos días nadie pidió una retribución económica, por lo que la carátula no sería secuestro, sino privación ilegítima de la libertad”.

Sobre lo que asegura la madre, de que se habría tratado de un ajuste de cuentas de su ex marido, Prieto indicó que no tienen información al respecto, pero que todo está en investigación.

Respecto al protocolo en este tipo de casos, la comisaria Prieto explicó que se inicia una averiguación de paradero.

“Cuando uno toma conocimiento que una persona está ausente se debe informar de manera inmediata para realizar la búsqueda, porque son las horas más importantes”, dijo.

“Luego, se revisa en hospitales y centros de salud, se entrevista a familiares y vecinos”, cerró.