WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de septiembre

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea con más popularidad en todo el mundo, por lo que debe actualizarse constantemente y por eso no todos los móviles pueden acceder a una nueva versión.

De hecho, el próximo 30 de septiembre habrá una nueva actualización que dejará a algunos dispositivos con la app obsoleta.

Los celulares en los que dejará de funcionar

FILE PHOTO: WhatsApp app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las referencias de dispositivos móviles que cuentan con los sistemas operativos de Android 4.0.1 o inferior y los dispositivos con iOS 12 o inferior, ya no podrán hacer uso de la aplicación de este mes.

– Iphone SE.

– Iphone 6S.

– Iphone 6S Plus.

– Galaxy Trend Lite.

– Galaxy Trend II.

– Galaxy S3 mini.

– LG Optimus F7.

– LG Optimus L3 II Dual.

– LG Optimus F5.

– LG Optimus L5 II.

– LG Optimus L5 II Dual.

– LG Optimus L3 II.

– LG Optimus L7 II Dual.

– LG Optimus L7 II.

– LG Optimus F6.

– LG Enact.

– LG Optimus L4 II Dual.

– LG Optimus F3.

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus L2 II.

– LG Optimus F3Q.

– Archos 53 Platium.

– HTC Desire 500.

– Caterpillar Cat B15.

– Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

– Huawei Ascend G74, Huawei Ascend Mate y Huawei Ascend Dz.

– ZTE Grand S Flex, ZTE V956.

– UMi X2 y ZTE Grand X Quad v987.

– Faea F1.

– THL W8.

– Sony Xperia M.

– Lenovo A820

Para aquellas personas que tienen estos dispositivos, es recomendable no actualizar la aplicación, con el fin de que no deje de funcionar y puedan seguir utilizando una versión anterior.

WhatsApp Web y la forma más sencilla de bloquear chats

WhatsApp web POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP

Una nueva actualización de la aplicación de WhatsApp para escritorios permitirá que los usuarios usen una contraseña especial para bloquear el acceso a la pantalla principal de la plataforma y a todas las conversaciones mientras que su sesión se mantenga abierta en un dispositivo.

Aunque la pantalla de bloqueo para esta aplicación de escritorio esté en proceso de lanzamiento y ya esté disponible para algunos usuarios, es una función que no se activa de forma automática, sino que se debe configurar.

Te puede interesar: WhatsApp rompe esquemas, ahora se podrán usar varias cuentas desde un mismo celular

Para activar esta función, los usuarios deberán ingresar al menú Configuración de la aplicación en el computador y hacer clic en el apartado “Privacidad”.

Como parte de las opciones disponibles se encontrará el bloqueo con contraseña. Una vez que esta sea activada, los usuarios deberán establecer la contraseña que deseen para asegurar que el bloqueo se habilite.

En caso de que otro usuario desee ingresar a la aplicación pero esté ocupada por la pantalla de bloqueo establecida por otra persona, esta función también ofrece una opción especial para cerrar la sesión activa sin necesidad de desbloquear la pantalla.

WhatsApp Web permite hacer videollamadas desde el computador. (Techengage)

De esta manera, se puede vincular con un nuevo número de teléfono y operar sin inconvenientes.

En caso de que una tercera persona tenga acceso al computador del usuario principal, cuando la pantalla de bloqueo esté activa todas las notificaciones serán inhabilitadas, por lo que ningún mensajes o conversación será filtrada por este medio.

Estas serán reactivadas únicamente cuando se haya desbloqueado la pantalla principal de la aplicación.

Para que los usuarios estén seguros de que pueden acceder a esta nueva versión, pueden hacer el intento de activarla desde el menú adecuado o, si es que aún no tienen disponible esta opción, podrían actualizar la aplicación. Esta se encuentra en Microsoft Store para computadores con sistema operativo Windows o App Store para Mac.