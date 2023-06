WhatsApp: cómo reconocer estafas y proteger los chats con el nuevo centro de seguridad global

Cómo activar opciones de seguridad, reconocer estafas y proteger los chats son solo algunos de los consejos que se encontrarán en la nueva plataforma mundial de WhatsApp llamada Centro de Seguridad.

Se puede ingresar desde whatsapp.com/security sin necesidad de un registro previo o de introducir un número de teléfono, además, es de libre uso.

En estos artículos escritos tomando en cuenta las funciones actuales de seguridad de la aplicación, los usuarios podrán conocer más sobre la verificación en dos pasos y cómo evitar la apropiación de cuentas por parte de terceros.

También, se indicará cuáles son los riesgos que puede generar el uso de las aplicaciones no oficiales o falsas de WhatsApp, como el riesgo de infección del dispositivo por malware, riesgos de espionaje de mensajes o ubicaciones e incluso la suspensión temporal o definitiva de la cuenta.

Centro de seguridad global de WhatsApp. (WhatsApp)

También, se incluye información sencilla sobre cómo usar correctamente las herramientas de bloqueo y reporte de WhatsApp, además de lo que ocurre cuando estas se aplican a una conversació o a un contacto.

En estos casos, por ejemplo, las personas boqueadas no podrán llamar ni enviar mensajes. Tampoco será posible ver información del uso de la aplicación como la hora de la última conexión, actualizaciones de estados, cambios en fotos de perfil, etc. Los números dentro de esta lista no podrán interactuar de ninguna forma con el titular de la cuenta.

Los métodos de seguridad no son los únicos que se comparten desde esta nueva plataforma, sino que también se indicará cómo recuperar una cuenta de forma adecuada para no poner en riesgo el contenido de las conversaciones.

Se espera que, aún cuando este Centro de Seguridad global esté basado en funciones pre existentes, las características mencionadas y su funcionamiento se vayan actualizando constantemente para mejorar la experiencia de los usuarios y se garantice la vigencia de esta plataforma.

WhatsApp lanza el bloqueo de chats

Una de las funciones más recientes en ser lanzada de forma oficial por la aplicación es Chat Lock que permite activar el bloqueo de una conversación, de modo que solo el titular de la cuenta podría acceder a ellas y proteger su contenido de ser visto por otras personas.

Whatsapp Anuncia Nueva Función De Seguridad Para Conversaciones

0 seconds of 1 minute, 16 secondsVolume 97%La función Chat Lock permite bloquear conversaciones con una contraseña para que solo una persona acceda a ellas

Ahora todos los celulares que tengan instalada la versión más reciente de WhatsApp podrán utilizar Face ID o su huella dactilar para autenticar su identidad y acceder a estos chats privados. “Estarán protegidas en una sección oculta con una contraseña y las notificaciones no mostrarán quién envió mensajes ni el contenido de ellos”, indicó Mark Zuckerberg en el anuncio.

La nueva función deberá activarse en cada conversación por medio de estos pasos:

– Abrir la aplicación de WhatsApp y pulsar sobre la conversación que se desee bloquear

– Hacer clic sobre su nombre para ingresar a los detalles del contacto.

– Pulsar la opción “Chat Lock” que aparecerá junto a las funciones de cifrado de mensajes y Mensajes temporales.

– Activar la opción “Bloquear esta conversación con la huella dactilar”.

– Escanear la huella para confirmar el bloqueo.