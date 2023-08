WhatsApp aumenta la seguridad con un método sin contraseñas

Una nueva función de WhatsApp permitirá que los usuarios establezcan una verificación para el acceso a sus cuentas por medio de una aplicación de passkeys, que se encargará de aumentar la protección de los perfiles pues esta herramienta requiere del uso de datos biométricos y no de contraseñas.

Al igual que la aplicación ha establecido el uso de verificación de doble factor, además del uso de un PIN de seis dígitos de forma periódica para desbloquear el acceso a los mensajes, las passkeys se sumarán a esta lista de filtros por medio del escaneo de huellas dactilares o del rostro del usuario titular de la cuenta.

De este modo, solo él estará en la posibilidad de acceder a su cuenta aún si hay terceras personas intentando vulnerar su seguridad.

Aunque esta función se encuentra en desarrollo, el término passkey no es nuevo, pues se usa para el reconocimiento de cuentas en otras plataformas como Google y los dispositivos de Apple.

“Ahora puedes utilizar tu huella dactilar, rostro o un bloqueo de pantalla para verificar que eres tú con una passkey”, indica el mensaje que aparecería en la pantalla del celular.

WhatsApp permitirá el uso de Passkey para mejorar la seguridad de las cuentas. (WABetaInfo)

Según el sistema de WhatsApp, la aplicación no se encargará de almacenar esta información en su sistema, sino que esta labor recaerá en el administrador de contraseñas de Google, que además estará sincronizado con todos los dispositivos, como celulares, tabletas y computadores, de modo que se puede acceder a la cuenta usando cualquiera de los métodos indicados.

Por el momento no se conoce más sobre en qué sección estará activa la función de Passkey, pero debido a la función que tiene, es posible que se le asigne a la sección “Privacidad”. Otra opción posible es que se incluya en la sección “Cuenta” en la que también se encuentra otra función de verificación en dos pasos, notificaciones de seguridad, entre otros que sirven para mantener a la información personal del usuario bien protegida de accesos de terceras personas.

Ya que esta función se mantiene en fase de desarrollo, los usuarios que no tengan acceso a esta característica no podrán utilizarla aún si no forman parte del programa de acceso temprano de la plataforma. Sin embargo, es posible que esta función llegue próximamente a todos los usuarios en unos meses o durante el año 2024.

WhatsApp lanzará chats de voz al estilo de Discord. (WABetaInfo)

Chats de voz en WhatsApp

Otras función que está próximas a presentarse en WhatsApp es la posibilidad de iniciar conversaciones en canales de voz abiertos al estilo de Discord, la plataforma de conversación para público gamer. A diferencia de una llamada (función que ya está activa en la aplicación), los chats abiertos no requieren que se conteste o que se pulse un botón para hablar pues esto se puede hacer desde que se ingresa al espacio común del canal.

Para activar esta función, los usuarios tendrán que hacer clic sobre el ícono de ondas de audio que aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, justo al lado del nombre del grupo.

Aún cuando la función de chat de voz será de acceso libre para todos, la nueva herramienta de WhatsApp tendrá requisitos para su acceso, comenzando por la cantidad de integrantes del grupo: estos deben ser al menos 32 para que se habilite esta característica.