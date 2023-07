Wanda Nara rompió el silencio y dio precisiones sobre su salud: “Quiero contarles lo que pasó”

Tras varios d铆as de incertidumbre y preocupaci贸n sobre la salud de Wanda Nara, fue la propia conductora la que decidi贸 ponerle fin a todos los interrogantes y salir a contar en primera persona c贸mo se encuentra. 鈥淏uen d铆a a todos , ac谩 estoy despu茅s de unos d铆as que necesit茅 para m铆, y quiero contarles un poco lo que pas贸鈥, escribi贸 en una extensa carta abierta posteada en la tarde del lunes, sabiendo todos los interrogantes que se abrieron en torno a su estado actual luego de que trascendiera que tuvo que suspender sus vacaciones en Ibiza junto a su hermana, Zaira Nara, para hacerse unos estudios exhaustivos en el Sanatorio de Los Arcos, a donde acudi贸 por un fuerte dolor estomacal y termin贸 quedando internada.

鈥淓l mi茅rcoles decid铆 por mi cuenta realizarme an谩lisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al a帽o. Algunos valores salieron mal y tom茅 la decisi贸n de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, tambi茅n por mi cuenta, me retir茅 de esa cl铆nica para realizar m谩s estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar m谩s informaci贸n a los resultados de mis primeros estudios鈥, explic贸 Wanda sobre los hechos que tuvieron lugar la semana pasada.

鈥Como toda mam谩, intent茅 ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque a煤n no ten铆a un diagn贸stico certero -agreg贸, en referencia a su hermetismo-. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmaci贸n de un diagn贸stico que ni yo misma ten铆a. La medicina no es exacta y en ese momento no hab铆an pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por m铆, siempre habl茅 y esta no iba a ser la excepci贸n. Pero hubiera elegido hacerlo con m谩s resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos鈥.

La carta abierta que Wanda escribi贸 en su cuenta de Instagram

Luego, la conductora de Masterchef decidi贸 reconocer el cari帽o que le fue llegando durante estos d铆as, en los que su salud pas贸 a ser un tema que preocup贸 a todos. 鈥淎gradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de m谩s ex谩menes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompa帽an. Lo mantendr茅 en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos鈥, escribi贸 sin dar mayores precisiones.

Unas horas antes, Mauro Icardi hab铆a compartido una imagen juntos. La primera desde que la salud de Wanda preocupara a todos. Abrazados, y con ella recostada sobre el hombro de su marido, se los puede ver en una selfie en su casa de Santa B谩rbara, con una laguna de fondo. 鈥淏uenos d铆as鈥, fue todo lo que escribi贸 el jugador.

Mauro Icardi comparti贸 una foto de Wanda Nara en medio de la incertidumbre por su salud

Adem谩s, Maxi L贸pez -el marido de Wanda- lleg贸 al pa铆s el domingo por la ma帽ana.鈥淢e voy a quedar lo que sea necesario鈥, dijo el exfutbolista que viaj贸 para visitar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto mientras abandonaba el aeropuerto de Ezeiza. Lleg贸 solo, sin la compa帽铆a de su pareja Daniela Christiansson, ni de su su hija Elle, con quienes vive en Londres.

Lo mismo hizo en la ma帽ana del lunes Zaira Nara, quien regers贸 olvi贸 de Ibiza y en Ezeiza habl贸 con la prensa. 鈥淰engo a acompa帽ar, en esta incertidumbre que hay que a distancia se hace todo m谩s dif铆cil, pero estamos bien鈥. Adem谩s, la influencer aclar贸 que no sabe bien cu谩l va a ser su rol en este momento complejo para la familia. 鈥淰oy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella est谩 bien鈥, dijo en di谩logo en Intrusos.