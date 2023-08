Wanda Nara le puso bozal legal a su padre Andrés y Alicia Barbasola

Wanda Nara decidió ponerle un “bozal legal” a su padre Andrés y su pareja Alicia Barbasola, luego de que ambos pusieran en duda su estado de salud.

La información fue confirmada en A La Tarde -ciclo que conduce Karina Mazzocco por América-, donde dijeron que la pareja deberá pagar 100 mil pesos de multa cada vez que nombren a la mediática.

Kennys Palacios, estilista y mejor amigo de Wanda se lo confirmó a Ángel de Brito, el conductor de LAM, al mismo tiempo que comentó haber recibido mensajes de la novia de Andrés donde lo amenazaba con divulgar un falso chat en el que hablaba de Wanda.

“No se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”, dijo el estilista sobre Alicia.

“Chistes que no sé maquillar, peinar… esas boludeces las acepto, pero creo que tiene un límite. Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, sentenció el amigo de la ex conductora de MasterChef.