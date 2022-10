Wanda Nara estaría embarazada de L-Gante

Hace unos días, Wanda Nara sorprendió al confirmar que se separó de Mauro Icardi. Y ahora está en el centro de la polémica por un supuesto romance con L-Gante, con quien recientemente lanzó una campaña para una marca de ropa deportiva. En medio de todo el revuelo que está generando en su estadía en la Argentina, en las pultimas horas surgió un rumor bomba: Wanda estaría embarazada.

Así lo aseguró Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo en Crónica TV, destacando que la empresaria estaría esperando su sexto hijo, aunque Mauro Icardi no sería el padre.

“Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante”, aseveró, en medio de gritos de sorpresa en su ciclo. “¿Esto es una joda? Yo no creo eso”, repetía Lio Pecoraro, su compañero, descreído. “Te estoy diciendo lo que me está llegando”, reforzó la versión. “A mí me llegó la información”, dijo, sin entrar en detalles sobre esta explosiva información.

Tamara Báez quebró en llanto en un video que compartió en sus historias en Instagram. La joven se mostró indignada y angustiada porque descubrió que le faltaban objetos de su casa y deslizó que L-Gante sería el responsable.

Luego de esta denuncia, que también la presentó en la Justicia, Wanda Nara negó todo desde sus redes. Pero, mostrando que todo esto no les importó mucho, la ex de Mauro Icardi y el cantante de cumbia 420 fueron vistos de fiesta por la noche porteña.

Estefi Berardi y Pampito mostraron los videos en Mañanísima, Ciudad Magazine. Allí se puede ver que también contaron con la presencia de Karina la Princesita, varios asistentes de ¿Quién es la máscara?, ciclo en el que trabajan juntas, Kennys Palacios, y L-Gante que llegó unos minutos más tarde.

“Primero fueron a África, después la siguieron en Póker. Ahí se la ve a Wanda”, dijo la panelista. Entonces, Carmen Barbieri opinó: “Yo creo que Wanda la está pasando genial. ¿Sabés cuánto hace que quiere venir a la Argentina, ir de boliche en boliche con amigos? La está pasando bien”. “Estuvieron en el VIP de África. L-Gante llegó más tarde”, completó Pampito.

Fuente: PrimiciasYa.